Importantes descuentos para socios de Club EL DIA

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago
Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago
Villa Elvira sangrienta: murió el joven que recibió el tiro en la cabeza
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?
VIDEO. En el fervor de la caravana, un choque en plena avenida frente a UNO
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: convocan a otra marcha por las víctimas del fentanilo
La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad
Incidentes tras el clásico platense: derecho de admisión a 23 hinchas tras los balazos de goma y las piedras
En medio de los allanamientos, apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga a la mansión vinculada a Tapia
En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio
Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias
Otro escándalo con una concejal libertaria: ahora en el interior bonaerense
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
El álbum maldito de Epstein: fotos explosivas vuelven a unir a Trump, Clinton y los poderosos del mundo
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los socios del Club de Lectores de EL DIA podrán adquirir e indicar en nombre de dos familiares a que también accederán al beneficio de grandes descuentos en numerosos artículos.
Podrán tener acceso y beneficios -con precios excepcionales- para libros infantiles desde el martes hasta el 7 de enero. La lista definitiva y precios de los mismos se darán a conocer el martes próximo.
Además, estas promos:
1. El libro “Una estrella más” y de regalo una remera del León: $16.000
2. El suplemento especial “Historia de una pasión” y la remera del Lobo: $16.000
3. Autos de colección. Miniatura de Ferrari: $12.000
4. Happy moments, libro para colorear con 6 lápices de colores: $ 10.000
5. Colección indispensables del chef. Cuchillo más libro de recetas: $ 12.000
6. Un dominó de madera: $ 4.000
7. Juego de cartas Uno: $ 4.000
8. Los almanaques 2026 del Lobo o El León: $3.000
10. El poster “Los socios del gol”: $ 2.500
11. La primera edición de los libros:
a) 100 años de copas
b) Los Verón, dinastía de campeones
c) Gran campeón, el equipo de Simeone
d) Corazón de león, el equipo de Sabella
e) Con alma de campeón del año 2010
f) Ruge el león, del torneo de 2024
Cada uno $ 20.000
g) el libro “Una estrella más” con la copa Argentina de 2023, $ 10.000
Para adquirirlos puede hacerlo en diagonal 80 n 817 de lunes a viernes de 9 a 16 horas.
Disponibilidad hasta agotar stock
COMO HACERSE SOCIO DE CLUB EL DIA
Para adherirse al Club sólo hay que llamar al 412-0123 y pedir la tarjeta de socio, que será enviada al domicilio fijado en la suscripción. Y también se pueden enviar los datos personales vía web, ingresando en Suscripción FULL de ELDIA.COM
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?