Importantes descuentos para socios de Club EL DIA

12 de Diciembre de 2025 | 21:21

Escuchar esta nota

Los socios del Club de Lectores de EL DIA podrán adquirir e indicar en nombre de dos familiares a que también accederán al beneficio de grandes descuentos en numerosos artículos.

Podrán tener acceso y beneficios -con precios excepcionales- para libros infantiles desde el martes hasta el 7 de enero. La lista definitiva y precios de los mismos se darán a conocer el martes próximo.

Además, estas promos: 

1. El libro “Una estrella más” y de regalo una remera del León: $16.000

2. El suplemento especial “Historia de una pasión” y la remera del Lobo:  $16.000

3. Autos de colección. Miniatura de Ferrari: $12.000

4. Happy moments, libro para colorear con 6 lápices de colores: $ 10.000

5. Colección indispensables del chef. Cuchillo más libro de recetas: $ 12.000

6. Un dominó de madera: $ 4.000
 
7. Juego de cartas Uno: $ 4.000 

8. Los almanaques 2026 del Lobo o El León:  $3.000

10. El poster “Los socios del gol”:  $ 2.500

11. La primera edición de los libros: 

a) 100 años de copas 
b) Los Verón, dinastía de campeones 
c) Gran campeón, el equipo de Simeone
d) Corazón de león, el equipo de Sabella
e) Con alma de campeón del año 2010
f) Ruge el león, del torneo de 2024

 Cada uno  $ 20.000

g) el libro “Una estrella más” con la copa Argentina de 2023, $ 10.000


Para adquirirlos puede hacerlo en diagonal 80 n 817 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. 

Disponibilidad hasta agotar stock

COMO HACERSE SOCIO DE CLUB EL DIA

Para adherirse al Club sólo hay que llamar al 412-0123 y pedir la tarjeta de socio, que será enviada al domicilio fijado en la suscripción. Y también se pueden enviar los datos personales vía web, ingresando en Suscripción FULL de ELDIA.COM

