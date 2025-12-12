Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

La Ciudad

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
12 de Diciembre de 2025 | 19:11

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de La Plata presentó su informe socio-demográfico 2024 el elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas.

Con 123.134 estudiantes regulares de grado, la cifra representa un 6% más que en 2023 y un 12,1% de crecimiento desde 2019.

Cuantos estudiantes son del interior

Además, el informe muestra con precisión cómo se distribuye geográficamente la matrícula: el 46% de los estudiantes de la UNLP proviene de la Región Capital (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena), lo que confirma el rol central del sistema universitario platense en su área de influencia.

Otro 37% llega desde el resto de la provincia de Buenos Aires, mientras que el 9% proviene de otras provincias argentinas. A esto se suma un 7% de estudiantes extranjeros, número que se mantiene estable pero con crecimiento sostenido en los últimos años. 

LE PUEDE INTERESAR

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad

Predominio femenino y fuerte peso de Medicina

La composición por género mantiene la tendencia de los últimos años: el 59,1% del alumnado es femenino, con un aumento respecto de 2023. Las facultades de Trabajo Social, Psicología, Odontología y Ciencias Médicas exhiben los mayores niveles de feminización.

En cuanto a la distribución por unidades académicas, Ciencias Médicas concentra el 19% de la matrícula total, seguida por Artes (11%), Psicología (9%) y Humanidades (9%). En conjunto, estas cuatro facultades reúnen casi la mitad de los estudiantes de la UNLP.

Estudiantes extranjeros de 40 países

El informe revela que la UNLP recibe alumnos de 40 países de los cinco continentes, lo que consolida su perfil internacional. Los estudiantes extranjeros representan el 7% del total y crecieron un 5% respecto del año anterior.

La comunidad más numerosa es la de Ecuador, que aumentó un 19% y concentra el 39% del total de extranjeros. Medicina continúa siendo la opción preferida entre quienes llegan desde otros países, seguida por Psicología, Ingeniería y Odontología.

Edad promedio estable y mayor diversidad territorial

La edad promedio del alumnado se mantiene en 25,4 años. Las facultades con estudiantes de mayor edad son Ciencias Jurídicas, Trabajo Social y Económicas–Informática, mientras que Informática e Ingeniería registra la población más joven.

En términos territoriales, la UNLP recibe estudiantes de todas las provincias argentinas, 340 departamentos y 1.436 localidades. El 46% proviene de la Región Capital (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena). Entre las provincias, además de Buenos Aires, se destacan Chubut, CABA, Río Negro y Santa Cruz.

Residencia, familia y primera generación universitaria

El estudio señala que el 55% de los estudiantes alquila, mientras que un 41% vive solo. Sólo el 2% comparte hogar con compañeros, aunque entre quienes viven en residencias universitarias ese porcentaje sube al 75%.

Un dato clave: el 40% es primera generación de universitarios, proporción que crece en facultades como Trabajo Social, Veterinaria, Ciencias Médicas y Ciencias Jurídicas, donde casi la mitad de los alumnos provienen de hogares sin antecedentes universitarios.

Cada vez más estudiantes con hijos

El informe también destaca un cambio profundo en el perfil estudiantil: el 33% tiene hijos, siete puntos más que el año pasado. La mayor proporción se encuentra en Ciencias Jurídicas y Trabajo Social, mientras que Artes reúne el porcentaje más alto de estudiantes sin hijos.

Estudiar y trabajar: una combinación creciente

El 22% del alumnado trabaja, un punto más que en 2023. El 12% lo hace menos de 20 horas semanales, pero en algunas facultades la intensidad laboral es mayor: Económicas–Informática y Trabajo Social se destacan por tener más estudiantes con jornadas de 20 a 35 horas o más.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Decomisaron milanesas de papel higiénico

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Una movilización del León que será histórica

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Últimas noticias de La Ciudad

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad

“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: convocan a otra marcha por las víctimas del fentanilo

Eldia.com gratis para todos los lectores
Información General
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Espectáculos
“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El parte médico de Joaquín Levinton, que sufrió un infarto
Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes serán los invitados
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Deportes
Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?
Un platense que dejó todo para vivir en Santiago tras una final de Estudiantes: “Me enamoré y me vine”
Incidentes tras el clásico platense: derecho de admisión a 23 hinchas tras los balazos de goma y las piedras
Santiagueños y del Pincha: la emoción de un padre e hijo con ver de cerca a Estudiantes en sus pagos
En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero
Policiales
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla