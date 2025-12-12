Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

Un platense que dejó todo para vivir en Santiago tras una final de Estudiantes: “Me enamoré y me vine”
Un platense que dejó todo para vivir en Santiago tras una final de Estudiantes: “Me enamoré y me vine”
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: convocan a otra marcha por las víctimas del fentanilo
La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad
Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?
Incidentes tras el clásico platense: derecho de admisión a 23 hinchas tras los balazos de goma y las piedras
En medio de los allanamientos, apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga a la mansión vinculada a Tapia
En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio
Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias
Otro escándalo con una concejal libertaria: ahora en el interior bonaerense
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
El álbum maldito de Epstein: fotos explosivas vuelven a unir a Trump, Clinton y los poderosos del mundo
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores
En La Plata la semana cierra con el termómetro al rojo vivo: ¿finde con tormentas?
El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!
Colonia de vacaciones: en La Plata pueden pasar el medio millón de pesos
Hoy es el Día del Hincha de Boca: no te puede faltar la remera de Raiders con el "12"
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Universidad Nacional de La Plata presentó su informe socio-demográfico 2024 el elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas.
Con 123.134 estudiantes regulares de grado, la cifra representa un 6% más que en 2023 y un 12,1% de crecimiento desde 2019.
Cuantos estudiantes son del interior
Además, el informe muestra con precisión cómo se distribuye geográficamente la matrícula: el 46% de los estudiantes de la UNLP proviene de la Región Capital (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena), lo que confirma el rol central del sistema universitario platense en su área de influencia.
Otro 37% llega desde el resto de la provincia de Buenos Aires, mientras que el 9% proviene de otras provincias argentinas. A esto se suma un 7% de estudiantes extranjeros, número que se mantiene estable pero con crecimiento sostenido en los últimos años.
LE PUEDE INTERESAR
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
LE PUEDE INTERESAR
En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad
Predominio femenino y fuerte peso de Medicina
La composición por género mantiene la tendencia de los últimos años: el 59,1% del alumnado es femenino, con un aumento respecto de 2023. Las facultades de Trabajo Social, Psicología, Odontología y Ciencias Médicas exhiben los mayores niveles de feminización.
En cuanto a la distribución por unidades académicas, Ciencias Médicas concentra el 19% de la matrícula total, seguida por Artes (11%), Psicología (9%) y Humanidades (9%). En conjunto, estas cuatro facultades reúnen casi la mitad de los estudiantes de la UNLP.
Estudiantes extranjeros de 40 países
El informe revela que la UNLP recibe alumnos de 40 países de los cinco continentes, lo que consolida su perfil internacional. Los estudiantes extranjeros representan el 7% del total y crecieron un 5% respecto del año anterior.
La comunidad más numerosa es la de Ecuador, que aumentó un 19% y concentra el 39% del total de extranjeros. Medicina continúa siendo la opción preferida entre quienes llegan desde otros países, seguida por Psicología, Ingeniería y Odontología.
Edad promedio estable y mayor diversidad territorial
La edad promedio del alumnado se mantiene en 25,4 años. Las facultades con estudiantes de mayor edad son Ciencias Jurídicas, Trabajo Social y Económicas–Informática, mientras que Informática e Ingeniería registra la población más joven.
En términos territoriales, la UNLP recibe estudiantes de todas las provincias argentinas, 340 departamentos y 1.436 localidades. El 46% proviene de la Región Capital (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena). Entre las provincias, además de Buenos Aires, se destacan Chubut, CABA, Río Negro y Santa Cruz.
Residencia, familia y primera generación universitaria
El estudio señala que el 55% de los estudiantes alquila, mientras que un 41% vive solo. Sólo el 2% comparte hogar con compañeros, aunque entre quienes viven en residencias universitarias ese porcentaje sube al 75%.
Un dato clave: el 40% es primera generación de universitarios, proporción que crece en facultades como Trabajo Social, Veterinaria, Ciencias Médicas y Ciencias Jurídicas, donde casi la mitad de los alumnos provienen de hogares sin antecedentes universitarios.
Cada vez más estudiantes con hijos
El informe también destaca un cambio profundo en el perfil estudiantil: el 33% tiene hijos, siete puntos más que el año pasado. La mayor proporción se encuentra en Ciencias Jurídicas y Trabajo Social, mientras que Artes reúne el porcentaje más alto de estudiantes sin hijos.
Estudiar y trabajar: una combinación creciente
El 22% del alumnado trabaja, un punto más que en 2023. El 12% lo hace menos de 20 horas semanales, pero en algunas facultades la intensidad laboral es mayor: Económicas–Informática y Trabajo Social se destacan por tener más estudiantes con jornadas de 20 a 35 horas o más.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí