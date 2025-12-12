Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

La Universidad Nacional de La Plata presentó su informe socio-demográfico 2024 el elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas.

Con 123.134 estudiantes regulares de grado, la cifra representa un 6% más que en 2023 y un 12,1% de crecimiento desde 2019.

Cuantos estudiantes son del interior

Además, el informe muestra con precisión cómo se distribuye geográficamente la matrícula: el 46% de los estudiantes de la UNLP proviene de la Región Capital (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena), lo que confirma el rol central del sistema universitario platense en su área de influencia.

Otro 37% llega desde el resto de la provincia de Buenos Aires, mientras que el 9% proviene de otras provincias argentinas. A esto se suma un 7% de estudiantes extranjeros, número que se mantiene estable pero con crecimiento sostenido en los últimos años.

Predominio femenino y fuerte peso de Medicina

La composición por género mantiene la tendencia de los últimos años: el 59,1% del alumnado es femenino, con un aumento respecto de 2023. Las facultades de Trabajo Social, Psicología, Odontología y Ciencias Médicas exhiben los mayores niveles de feminización.

En cuanto a la distribución por unidades académicas, Ciencias Médicas concentra el 19% de la matrícula total, seguida por Artes (11%), Psicología (9%) y Humanidades (9%). En conjunto, estas cuatro facultades reúnen casi la mitad de los estudiantes de la UNLP.

Estudiantes extranjeros de 40 países

El informe revela que la UNLP recibe alumnos de 40 países de los cinco continentes, lo que consolida su perfil internacional. Los estudiantes extranjeros representan el 7% del total y crecieron un 5% respecto del año anterior.

La comunidad más numerosa es la de Ecuador, que aumentó un 19% y concentra el 39% del total de extranjeros. Medicina continúa siendo la opción preferida entre quienes llegan desde otros países, seguida por Psicología, Ingeniería y Odontología.

Edad promedio estable y mayor diversidad territorial

La edad promedio del alumnado se mantiene en 25,4 años. Las facultades con estudiantes de mayor edad son Ciencias Jurídicas, Trabajo Social y Económicas–Informática, mientras que Informática e Ingeniería registra la población más joven.

En términos territoriales, la UNLP recibe estudiantes de todas las provincias argentinas, 340 departamentos y 1.436 localidades. El 46% proviene de la Región Capital (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena). Entre las provincias, además de Buenos Aires, se destacan Chubut, CABA, Río Negro y Santa Cruz.

Residencia, familia y primera generación universitaria

El estudio señala que el 55% de los estudiantes alquila, mientras que un 41% vive solo. Sólo el 2% comparte hogar con compañeros, aunque entre quienes viven en residencias universitarias ese porcentaje sube al 75%.

Un dato clave: el 40% es primera generación de universitarios, proporción que crece en facultades como Trabajo Social, Veterinaria, Ciencias Médicas y Ciencias Jurídicas, donde casi la mitad de los alumnos provienen de hogares sin antecedentes universitarios.

Cada vez más estudiantes con hijos

El informe también destaca un cambio profundo en el perfil estudiantil: el 33% tiene hijos, siete puntos más que el año pasado. La mayor proporción se encuentra en Ciencias Jurídicas y Trabajo Social, mientras que Artes reúne el porcentaje más alto de estudiantes sin hijos.

Estudiar y trabajar: una combinación creciente

El 22% del alumnado trabaja, un punto más que en 2023. El 12% lo hace menos de 20 horas semanales, pero en algunas facultades la intensidad laboral es mayor: Económicas–Informática y Trabajo Social se destacan por tener más estudiantes con jornadas de 20 a 35 horas o más.