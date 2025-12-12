Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Un platense que dejó todo para vivir en Santiago tras una final de Estudiantes: “Me enamoré y me vine”
Un platense que dejó todo para vivir en Santiago tras una final de Estudiantes: “Me enamoré y me vine”
El contacto inicial entre Gimnasia y la representación del futbolista arrojó diferencias económicas aunque las partes son optimistas. El retorno del mediocampista es prioridad para la flamante CD
La vuelta de Ignacio Fernández al Lobo es prioritaria para la nueva conducción del club. Antes de viajar a Estados Unidos para disfrutar de las vacaciones junto a su familia ya hubo contactos entre el jugador y Carlos Anacleto. Y este viernes fue la primera reunión de varias que se llevarán adelante en los próximos días, en la cual el flamante titular albiazul diálogó con el representante de Nacho, Damián Facciutto. No hubo acuerdo económico, pero habrá nuevos encuentros ya que hay predisposición de las partes para que la negociación llegue a buen puerto.
“Iniciamos conversaciones para conocernos” comentó una de las partes involucradas en la gestión. Fue el puntapié inicial desde el punto de vista formal, ya que Nacho Fernández mantuvo varias charlas con Anacleto antes de viajar a los Estados Unidos. La reunión de este viernes entre la dirigencia albiazul y los representantes del mediocampista sirvió para establecer puntos de inicio de la negociación económica, ya que la oferta inicial del club no fue aceptada por el entorno del jugdor.
El futbolista, que se encuentra de vacaciones junto a su familia, había dejado encaminado su regreso al Tripero tras una charla inicial que generó optimismo en la dirigencia. Aquella reunión había permitido avanzar en la idea general del acuerdo y motivó el encuentro de este viernes para intentar definir números y condiciones específicas.
A pesar del buen clima previo, las partes no lograron acordar números y condiciones específicas y volverán a verse las caras en los próximos días
Según la información previa, el Mens Sana esperaba que esta reunión terminara de resolver los detalles del contrato, pero el intercambio no alcanzó para destrabar los puntos pendientes y se decidió continuar las conversaciones en los próximos días. Ambas partes mantienen la intención de llegar a un acuerdo y confían en poder acercar posiciones.
Antes de viajar, Nacho Fernández ya había comunicado que no se presentará el 20 de diciembre en la vuelta a los entrenamientos de River, dado que su contrato vence el 31 de diciembre y el propio club de Núñez lo despidió oficialmente. La posibilidad de un regreso a Gimnasia sigue siendo firme y está atada a la resolución de estas negociaciones.
Si no surgen contratiempos y las charlas avanzan en buena dirección, el mediocampista podría presentarse el viernes 2 de enero en Estancia Chica para iniciar la pretemporada con el plantel albiazul, cumpliendo así con su esperado retorno al club donde inició su carrera profesional.
Mientras tanto, en el Lobo reina la expectativa y se aguardan nuevas conversaciones a la brevedad para intentar encaminar definitivamente la vuelta de uno de los jugadores más queridos por la hinchada.
