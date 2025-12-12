Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad
12 de Diciembre de 2025

Cuando aún restan procesar datos en algunas facultades, 35.523 jóvenes de todo el país ya completaron la ficha electrónica de ingreso para iniciar sus estudios de grado en la Universidad Nacional de La Plata.

Hoy viernes finalizó el período de inscripción dispuesto por la Presidencia de la UNLP para los aspirantes a ingresar a alguna de las 150 carreras que ofrecen las 17 facultades de la casa de estudios platense.

El siguiente detalle sobre el número de inscriptos por facultad no es definitivo, ya que aún se encuentran procesando decenas de planillas de inscripción en cada una de ellas. Además, algunas unidades académicas reabrirán inscripciones en febrero y marzo.

Inscripciones en UNLP para el ciclo 2026

Arquitectura y Urbanismo: 1.230

Artes: 4.199

Ciencias Agrarias y Forestales: 502

Ciencias Astronómicas y Geofísicas: 271

Ciencias Económicas: 3.183

Ciencias Exactas: 1.268

Ciencias Jurídicas y Sociales: 2.725

Ciencias Médicas: 6.638

Ciencias Naturales y Museo: 628

Ciencias Veterinarias: 1.323

Humanidades y Ciencias de la Educación: 3.244

Informática: 1.231

Ingeniería: 1.661

Ingeniería e Informática (carrera conjunta de Ingeniería en Computación): 309

Informática y Ciencias Económicas (carrera conjunta Ciencia de Datos en Organizaciones): 576

Odontología: 1.198

Periodismo y Comunicación Social: 1.386

Psicología: 3.345

Trabajo Social: 606

Total general de inscriptos confirmados hasta el momento: 35.523

