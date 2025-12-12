En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero
Cuando aún restan procesar datos en algunas facultades, 35.523 jóvenes de todo el país ya completaron la ficha electrónica de ingreso para iniciar sus estudios de grado en la Universidad Nacional de La Plata.
Hoy viernes finalizó el período de inscripción dispuesto por la Presidencia de la UNLP para los aspirantes a ingresar a alguna de las 150 carreras que ofrecen las 17 facultades de la casa de estudios platense.
El siguiente detalle sobre el número de inscriptos por facultad no es definitivo, ya que aún se encuentran procesando decenas de planillas de inscripción en cada una de ellas. Además, algunas unidades académicas reabrirán inscripciones en febrero y marzo.
Inscripciones en UNLP para el ciclo 2026
Arquitectura y Urbanismo: 1.230
Artes: 4.199
Ciencias Agrarias y Forestales: 502
Ciencias Astronómicas y Geofísicas: 271
Ciencias Económicas: 3.183
Ciencias Exactas: 1.268
Ciencias Jurídicas y Sociales: 2.725
Ciencias Médicas: 6.638
Ciencias Naturales y Museo: 628
Ciencias Veterinarias: 1.323
Humanidades y Ciencias de la Educación: 3.244
Informática: 1.231
Ingeniería: 1.661
Ingeniería e Informática (carrera conjunta de Ingeniería en Computación): 309
Informática y Ciencias Económicas (carrera conjunta Ciencia de Datos en Organizaciones): 576
Odontología: 1.198
Periodismo y Comunicación Social: 1.386
Psicología: 3.345
Trabajo Social: 606
Total general de inscriptos confirmados hasta el momento: 35.523
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
