VIDEO. En el fervor de la caravana, un choque en plena avenida frente a UNO

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago
En medio del fervor por la salida de la caravana de micros de hinchas de Estudiantes hacia Santiago del Estero, donde el equipo disputará la final, se produjo un accidente de tránsito este viernes por la noche en La Plata. El hecho ocurrió en la esquina de 1 y 55, frente al estadio Jorge Luis Hirschi.
Según pudo constatar EL DIA como testigo casi directo del hecho, el siniestro fue protagonizado por una moto y un auto, que colisionaron en un contexto de intenso movimiento vehicular y gran presencia de simpatizantes en la zona. Como se observa en las imágenes, la motocicleta quedó tendida sobre el asfalto y el vehículo sufrió importantes daños en su parte frontal.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y agentes de tránsito, mientras varios micros de larga distancia aguardaban con hinchas a bordo para continuar viaje. El choque generó demoras y obligó a ordenar la circulación en un sector clave de la ciudad.
