Milei recibe a José Antonio Kast en la Casa Rosada

El presidente electo de Chile José Antonio Kast arribó esta mañana a la Argentina, en la que será su primera visita a otro país tras el triunfo del domingo, cuando se impuso por sobre la candidata oficialista Jeannette Jara por casi el 60% de los votos, y protagonizará una agenda que incluye una reunión con el mandatario Javier Milei.

El chileno aterrizó pasadas las 9hs. en Buenos Aires y el primer compromiso en agenda es la visita a la Casa Rosada, programada para las 12hs., encuentro en el que también estará presente el canciller Pablo Quirno.

De esta manera, el referente del Partido Republicano cumplirá con la promesa de campaña en la que se mostró abierto a potenciar el vínculo con la Argentina y aceitar la relación con la gestión libertaria.

Luego está previsto que Kast almuerce con un grupo de empresarios en el Hotel Intercontinental para después visitar la Embajada de Chile en la Argentina y reunirse con el embajador José Antonio Viera-Gallo.

El vuelo de retorno está programado para las 21hs., aunque podría incluir nuevas actividades que se sumen al cronograma ya establecido.

A través de su cuenta de X, el propio presidente electo develó detalles del viaje: “Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”.