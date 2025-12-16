Investigan la muerte de un solado que cumplía tareas en la Residencia de Olivos

Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puntos internos de la Residencia de Olivos, según informaron fuentes oficiales.

A través de un comunicado oficial se informó que "en horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio".

"Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento", continúa el texto, en el que se agrega que "por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho".

Y finaliza señalando que "la investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente".