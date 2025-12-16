Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los leones del Barba: pedí hoy gratis con EL DIA la lámina del campeón

Deportes |Contrato hasta diciembre de 2026

Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica

Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica
16 de Diciembre de 2025 | 11:34

Fernando Zaniratto será presentado oficialmente este miércoles como nuevo director técnico de Gimnasia, dando inicio a un nuevo ciclo al frente del plantel profesional con la mirada puesta en la temporada 2026. El acto se realizará a las 13:30 en Estancia Chica, donde el entrenador tomará contacto formal con la prensa y los hinchas en su primera aparición pública como DT del Lobo.

En las próximas horas, Zaniratto firmará su contrato con el club hasta diciembre de 2026, luego del acuerdo alcanzado en la tarde del lunes entre las partes. Mientras se ultiman los detalles administrativos, el flamante entrenador ya se encuentra trabajando en la planificación deportiva y en el armado de la pretemporada, que comenzará el viernes 2 de enero en Estancia Chica.

Tras la presentación, Zaniratto brindará una conferencia de prensa en la que expondrá sus objetivos, lineamientos de trabajo y expectativas para la etapa que se inicia, en un contexto de renovación y con el desafío de consolidar un proyecto a mediano plazo en Gimnasia.

