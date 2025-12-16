Nueva renuncia en Educación: Pablo Urquiza, segundo de Sileoni, dio el portazo en Provincia

Caputo defendió el cambio en las bandas y explicó cómo comprarán reservas
Caputo defendió el cambio en las bandas y explicó cómo comprarán reservas
La estructura de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires sigue atravesando fuertes transformaciones. Este 16 de diciembre se oficializó la renuncia de Pablo Urquiza a su cargo como subsecretario de Educación, función que desempeñaba desde 2023 y que lo ubicaba como el segundo al mando de la cartera que durante los últimos años estuvo conducida por Alberto Sileoni.
Según la Resolución Conjunta 6423/25 del organismo educativo bonaerense, Urquiza formalizó su renuncia con efecto desde el 1º de diciembre, poniendo fin a su paso por la DGCyE. Su carrera en el organismo se había iniciado en 2022 como asesor del entonces director general, Sileoni, y al año siguiente fue designado al frente de la subsecretaría que dejó Claudia Bracchi.
La partida de Urquiza se produce en un contexto de renovación tras la salida de Sileoni y la reciente asunción de Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación, en reemplazo de quien fuera referente de la gestión educativa provincial.
Desde su rol, Urquiza había participado activamente en actividades y programas vinculados a la política educativa de la provincia, siendo figura habitual en eventos institucionales junto a otras autoridades del área.
La salida del número dos de la cartera obliga ahora a Terigi a designar a un nuevo subsecretario de Educación, mientras el gobierno avanza en la definición del equipo que conducirá la educación bonaerense de cara a 2026. La renovación de la DGCyE se da en paralelo a la nueva conformación del Consejo General de Cultura y Educación, que también fue reconfigurado tras el debate presupuestario en la Legislatura.
