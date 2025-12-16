¿Ventanilla o... pasillo?: Estudiantes saca micros y solventará al 50% los pasajes de los socios rumbo a San Nicolás

Estudiantes anunció que solventará el 50 por ciento del costo de los pasajes para los socios y socias que viajen a San Nicolás para presenciar la final del Trofeo de Campeones del próximo sábado. La medida busca acompañar y facilitar la presencia de los hinchas en un nuevo partido decisivo del equipo, tal como ocurrió en la final del Torneo Clausura.

Al igual que en aquella oportunidad, el club pondrá a disposición micros para el traslado exclusivo de sus simpatizantes, aclarando que la compra del pasaje no incluye la entrada al partido. El valor del traslado será de $28.000 y saldrá a la venta este miércoles a partir de las 15 horas, con prioridad para socios y socias, únicamente a través de la web oficial de Ticketing de Estudiantes.

Los micros partirán el sábado 20 a las 10 desde el Estadio UNO, mientras que la acreditación comenzará a las 8 de la mañana. Desde la institución remarcaron la importancia de acompañar al equipo en esta final y destacaron el esfuerzo realizado para garantizar una mayor presencia de la familia albirroja en San Nicolás.