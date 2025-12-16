Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: pedí hoy gratis con EL DIA la lámina del campeón

Deportes |Solo para los que compren por internet

¿Ventanilla o... pasillo?: Estudiantes saca micros y solventará al 50% los pasajes de los socios rumbo a San Nicolás

¿Ventanilla o... pasillo?: Estudiantes saca micros y solventará al 50% los pasajes de los socios rumbo a San Nicolás
16 de Diciembre de 2025 | 12:17

Escuchar esta nota

Estudiantes anunció que solventará el 50 por ciento del costo de los pasajes para los socios y socias que viajen a San Nicolás para presenciar la final del Trofeo de Campeones del próximo sábado. La medida busca acompañar y facilitar la presencia de los hinchas en un nuevo partido decisivo del equipo, tal como ocurrió en la final del Torneo Clausura.

Al igual que en aquella oportunidad, el club pondrá a disposición micros para el traslado exclusivo de sus simpatizantes, aclarando que la compra del pasaje no incluye la entrada al partido. El valor del traslado será de $28.000 y saldrá a la venta este miércoles a partir de las 15 horas, con prioridad para socios y socias, únicamente a través de la web oficial de Ticketing de Estudiantes.

Los micros partirán el sábado 20 a las 10 desde el Estadio UNO, mientras que la acreditación comenzará a las 8 de la mañana. Desde la institución remarcaron la importancia de acompañar al equipo en esta final y destacaron el esfuerzo realizado para garantizar una mayor presencia de la familia albirroja en San Nicolás.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes vuelve al trabajo, con bajas y sin festejo programado: qué equipo pone Domínguez

Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino

El mensaje de Santiago Arzamendia a los hinchas de Estudiantes tras confirmarse la grave lesión: "Volveré feliz"

Estudiantes vs Platense, por el Trofeo de Campeones: el comunicado de Aprevide
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Comienza la venta de entradas, con el 60% del estadio para el Pincha: lo que el hincha tiene que saber

Estudiantes vuelve al trabajo, con bajas y sin festejo programado: qué equipo pone Domínguez

Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino

Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Últimas noticias de Deportes

Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica

Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza

Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT

Estudiantes vuelve al trabajo, con bajas y sin festejo programado: qué equipo pone Domínguez
La Ciudad
El asado para Navidad viene con aumento: algunos cortes parrilleros subieron casi el 30%
Un estudiante de economía, hasta ahora es el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo
El drama de decenas de familias de un barrio de La Plata por los cortes de luz    
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción
Espectáculos
La confesión de Ángela Leiva que descolocó a Mario Pergolini: “Toda cagada”
Diciembre trae los catálogos de la época: el top 10 de las películas navideñas más solicitadas
El nuevo desafío de Cristiano Ronaldo: una reconocida franquicia lo quiere en su película
Juan Darthés, feliz en Brasil: una foto que generó polémica y misterio
Los mandó al frente: Yanina Latorre contó picantes intimidades de MasterChef 
Política y Economía
Diputados ya debate el Presupuesto y el oficialismo quiere tratarlo mañana en el recinto
Milei recibe a José Antonio Kast en la Casa Rosada
Investigan la muerte de un solado que cumplía tareas en la Residencia de Olivos
Nueva renuncia en Educación: Pablo Urquiza, segundo de Sileoni, dio el portazo en Provincia
Caputo defendió el cambio en las bandas y explicó cómo comprarán reservas
Policiales
“El delito siempre sale o sale”: robaron la caja fuerte de un colegio de La Plata
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
VIDEO. Caravana tumbera y movilización a las fiscalías

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla