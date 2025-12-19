Inesperado golpe en una vivienda de Magdalena

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Un hombre de 41 años denunció que, en su ausencia, delincuentes entraron en su casa de la ciudad bonaerense de Magdalena, donde sustrajeron un millonario botín en dinero en efectivo y en objetos de valor.
El damnificado, de quien se aseguró que es empleado legislativo del Senado de la Nación, expuso en la Estación de Policía Comunal que al llegar a su hogar se enfrentó con un hecho de inseguridad.
El saqueo, citaron los voceros, ocurrió en “Manzana 14C, Chacra 14” durante la jornada del pasado martes. Dio a conocer que durante el ilícito, los ladrones provocaron algunos destrozos en esa morada.
En cuanto al botín del golpe, se informó de “3,3 millones de pesos, dos televisores, un equipo de audio, una playstation, un reloj de oro, parlantes, perfumes, ropa, una afeitadora y herramientas”, entre otros elementos. De los ladrones, por ahora, no hay rastros.
