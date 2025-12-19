Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto

CONTACTOS

Meditación la Plaza Malvinas

Este domingo 21 de diciembre, La Plata será sede de un encuentro masivo de bienestar y reflexión bajo el lema “Argentina Medita 2025”. El evento, organizado por la fundación El Arte de Vivir, busca unir a la comunidad en el marco del Día Mundial de la Meditación.

La jornada, en la Plaza Islas Malvinas (19 y 51), comenzará a las 18.30. La participación es libre y gratuita. Se recomienda asistir con ropa cómoda y, si es posible, llevar una manta o mat de yoga.

Club de lectura en la biblioteca

Como los últimos dos viernes, hoy, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires. El nombre del taller es “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco”. Durante la actividad, se desplegará una “lectura en cada encuentro que nos permita inquietarnos, azorarnos y detenernos tanto en lo fantástico como en lo natural”, advirtieron desde la entidad. Para anotarse: dirbibliotecacentral@gmail.com.

VINO Y CONCIERTO EN LA BASÍLICA

La Basílica Sagrado Corazón de Jesús, situada en 9 y 58, invita a una experiencia que combina degustación de vinos salesianos, propuestas de maridaje y un concierto en su terraza, el lunes 22 de diciembre a las 19.30. El valor de la entrada es de $15.000. Las tarjetas están disponibles a través del enlace en la biografía del Instagram de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús.

FIESTA DEL DEPORTE EN LOS HORNOS

El Club Capital Chica (66 entre 156 y 157) invita a la Fiesta del Deporte, que se realizará hoy a las 18. Habrá entrega de medallas, diplomas y los premios “Capi de plata” y “Capi de oro”. Habrá buffet y se solicita llevar silla, mate y algo para compartir.