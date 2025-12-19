Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estacioná donde y cuando quieras en versión Microcentro: 49, 8 y 9
Pide por el corte de las ramas sobre los cables en la calle 24
Este domingo 21 de diciembre, La Plata será sede de un encuentro masivo de bienestar y reflexión bajo el lema “Argentina Medita 2025”. El evento, organizado por la fundación El Arte de Vivir, busca unir a la comunidad en el marco del Día Mundial de la Meditación.
La jornada, en la Plaza Islas Malvinas (19 y 51), comenzará a las 18.30. La participación es libre y gratuita. Se recomienda asistir con ropa cómoda y, si es posible, llevar una manta o mat de yoga.
Como los últimos dos viernes, hoy, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires. El nombre del taller es “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco”. Durante la actividad, se desplegará una “lectura en cada encuentro que nos permita inquietarnos, azorarnos y detenernos tanto en lo fantástico como en lo natural”, advirtieron desde la entidad. Para anotarse: dirbibliotecacentral@gmail.com.
La Basílica Sagrado Corazón de Jesús, situada en 9 y 58, invita a una experiencia que combina degustación de vinos salesianos, propuestas de maridaje y un concierto en su terraza, el lunes 22 de diciembre a las 19.30. El valor de la entrada es de $15.000. Las tarjetas están disponibles a través del enlace en la biografía del Instagram de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús.
El Club Capital Chica (66 entre 156 y 157) invita a la Fiesta del Deporte, que se realizará hoy a las 18. Habrá entrega de medallas, diplomas y los premios “Capi de plata” y “Capi de oro”. Habrá buffet y se solicita llevar silla, mate y algo para compartir.
