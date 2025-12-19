Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las sucursales bancarias no abrirán sus puertas el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1° de enero, debido a las celebraciones de fin de año.
En ese contexto, esta será la última semana completa para la atención al público. Las próximas dos sólo tendrán tres días de atención al público.
Se espera que entre hoy, el lunes y martes próximos, se aglomeren los clientes para realizar las operaciones que necesitan ejecutar para cerrar el año.
La decisión afectará la atención presencial al público en todo el país.
El organismo comunicó que el personal del BCRA recibirá asueto los días 24 y 31 de diciembre, fechas correspondientes a Nochebuena y al último día del año, e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar el mismo esquema laboral.
“El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”, indicó la entidad en un comunicado.
LE PUEDE INTERESAR
Inscripciones en la escuela Técnica Nº 8 de Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Resta que las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) confirmen su adhesión, aunque en años anteriores han seguido el mismo criterio.
Se aguarda que para la próxima semana haya refuerzo de efectivo en los cajeros automáticos. Si bien ha crecido el sistema digital de pagos y cobranzas, para algunas cuestiones el efectivo es irremplazable.
Además, desde ayer comenzó el pago del aguinaldo (segunda cuota del sueldo anual complementaria) y se aguarda que mañana cobren los estatales y el lunes los jubilados del Instituto de Previsión Social, lo que generará una fuerte demanda en cajeros y ventanillas de las entidades en las jornadas que atiendan al público.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí