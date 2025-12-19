Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las sucursales bancarias no abrirán sus puertas el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1° de enero, debido a las celebraciones de fin de año.

En ese contexto, esta será la última semana completa para la atención al público. Las próximas dos sólo tendrán tres días de atención al público.

Se espera que entre hoy, el lunes y martes próximos, se aglomeren los clientes para realizar las operaciones que necesitan ejecutar para cerrar el año.

La decisión afectará la atención presencial al público en todo el país.

El organismo comunicó que el personal del BCRA recibirá asueto los días 24 y 31 de diciembre, fechas correspondientes a Nochebuena y al último día del año, e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar el mismo esquema laboral.

“El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”, indicó la entidad en un comunicado.

Resta que las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) confirmen su adhesión, aunque en años anteriores han seguido el mismo criterio.

Se aguarda que para la próxima semana haya refuerzo de efectivo en los cajeros automáticos. Si bien ha crecido el sistema digital de pagos y cobranzas, para algunas cuestiones el efectivo es irremplazable.

Además, desde ayer comenzó el pago del aguinaldo (segunda cuota del sueldo anual complementaria) y se aguarda que mañana cobren los estatales y el lunes los jubilados del Instituto de Previsión Social, lo que generará una fuerte demanda en cajeros y ventanillas de las entidades en las jornadas que atiendan al público.