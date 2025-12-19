Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Demanda millonaria: un platense llevará a Google a la Justicia
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
¡Atento Papá Noel! Más horas, shows y ofertas en los centros comerciales de La Plata
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La acción será impulsada por un arquitecto de la Ciudad que fue víctima de un hackeo, quedó imputado por un delito gravísimo y ahora reclamará un resarcimiento económico por la violación a las políticas de privacidad
Un arquitecto de la ciudad de La Plata se prepara para demandar a Google por una suma millonaria, al considerar que la empresa violó de manera grave sus propias políticas de privacidad y seguridad, al exponerlo a una imputación penal por uno de los delitos más sensibles del Código Penal y provocándole un profundo daño personal, profesional y económico. La acción judicial se encuentra en su etapa final previa al sorteo de juzgado y tramitará en el Fuero Nacional Civil y Comercial.
El caso se remonta al 2022, cuando el profesional fue víctima de un acceso indebido a su cuenta de Gmail, utilizada de manera exclusiva para el desarrollo de su actividad laboral. Según pudo saber EL DIA, el usuario recibió una notificación por parte de Google alertando sobre “actividad sospechosa”, aunque ese aviso llegó cuando el hackeo ya se había producido y el control del correo electrónico había sido vulnerado.
A partir de ese acceso ilegal, también se vio comprometida su cuenta de Facebook. En ese contexto, comenzaron a cargarse en uno de sus perfiles un total de 13 imágenes de contenido pornográfico con representación de menores de edad, delito tipificado en el artículo 128 del Código Penal. No se logró determinar si la maniobra fue ejecutada por una persona en forma directa o mediante la utilización de un software malicioso, aunque sí quedó acreditado que el usuario nunca descargó ni subió voluntariamente ese material.
La actividad fue detectada por los sistemas automáticos de control y derivó en una denuncia de oficio ante el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización con sede en San Francisco, Estados Unidos, que actúa como organismo de referencia internacional en este tipo de casos. A partir de esa presentación, se inició una causa penal en la Provincia de Buenos Aires contra el arquitecto.
El expediente quedó radicado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°18 del Departamento Judicial de La Plata. En el marco de la investigación, el profesional fue formalmente imputado, citado a declarar y sometido a un proceso penal por un delito de extrema gravedad, con el riesgo concreto de quedar vinculado a un antecedente que podría haber tenido consecuencias irreparables en su vida personal y laboral.
Fuentes judiciales indicaron que, tras la realización de distintas medidas técnicas y periciales, se logró determinar que el imputado había sido víctima de un hackeo y que el contenido ilegal fue incorporado a sus cuentas sin su conocimiento ni consentimiento. Esa conclusión llevó finalmente al archivo de la causa penal, al quedar descartada cualquier responsabilidad del usuario.
LE PUEDE INTERESAR
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja
No obstante, el cierre del expediente no puso fin a las consecuencias del hecho. Durante todo ese tiempo, el arquitecto perdió el acceso a su cuenta de Gmail, una herramienta central para su trabajo diario. En ese correo se encontraban almacenados proyectos, documentación profesional, intercambios con clientes y material laboral que jamás pudo recuperar.
De acuerdo a lo informado por sus abogados, Lucas Ferrari Goñi y Nicolás Barbieri Sargiotti, Google no brindó ningún tipo de asistencia al damnificado. La única acción de la empresa fue el envío de la notificación automática por actividad sospechosa, sin ofrecer canales de ayuda personalizados, ni explicaciones posteriores para la recuperación de la cuenta. Incluso una vez archivada la causa penal, la plataforma mantuvo su decisión de no restituir el acceso.
La situación implicó, además, una exposición de la privacidad y de los datos personales del usuario, junto con un perjuicio psicológico. El arquitecto atravesó episodios de ansiedad y malestar emocional, además de afrontar gastos económicos derivados de su defensa penal y del impacto directo sobre su actividad profesional.
Con la mediación prejudicial ya cerrada sin acuerdo, la demanda civil avanzará contra Google y también contra Meta, Facebook Argentina. La acción será impulsada por los abogados Lucas Ferrari Goñi y Nicolás Barbieri Sargiotti y quedará radicada ante la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial, donde se reclamará un resarcimiento económico millonario.
El eje del planteo apunta a la falta de debida diligencia de las plataformas, que -según sostienen- no cumplieron con los estándares de seguridad y protección de datos que publicitan en sus políticas de privacidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí