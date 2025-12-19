Un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja

Un caso de extrema gravedad generó conmoción en San Francisco Solano, partido de Quilmes, luego de que un bebé recién nacido fuera encontrado abandonado dentro de una bolsa, tirado en un pastizal y en una zanja, a pocos metros de una avenida muy transitada. El niño fue rescatado de manera fortuita por una vecina y su hija, quienes escucharon su llanto cuando pasaban por el lugar.

El terrible episodio ocurrió durante la noche del último martes, pasadas las 22.30, en inmediaciones de la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887, en el barrio La Florida, cerca del límite con Florencio Varela. De acuerdo al testimonio de la mujer que lo encontró, el bebé estaba envuelto en una bolsa de nylon y una de las manijas se encontraba enroscada alrededor de su cuello, lo que le dificultaba la respiración.

Karina, la vecina que protagonizó el rescate, relató que caminaba por la zona junto a su hija cuando escucharon un llanto insistente. En un primer momento pensaron que se trataba de un animal, pero al acercarse comprobaron que era un bebé recién nacido que aún se encontraba con vida. La mujer pidió ayuda de inmediato y su hija levantó al niño con cuidado, mientras alertaban a los vecinos.

Abandonaron a un bebé en una bolsa Florencio Varela: está internado, se está recuperando y esfá fuera de peligro pic.twitter.com/lLg38rzhtt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 18, 2025

Minutos después, el bebé fue trasladado de urgencia al hospital Eduardo Oller, de Solano, donde recibió atención médica. Los profesionales confirmaron que había llegado a tiempo y que su estado de salud era estable, quedando fuera de peligro gracias a la rápida intervención. Según se pudo establecer, el abandono se habría producido poco tiempo antes del hallazgo.

La mujer expresó su indignación por lo ocurrido y remarcó que el bebé había sido dejado a la intemperie, en una noche fría y con viento. También adelantó que regresará al hospital para conocer la evolución del niño y llevarle ropa, ya que familiares le acercaron prendas para donar.

El caso provocó una fuerte repercusión en el barrio y es investigado por la Justicia, que busca determinar quién abandonó al recién nacido y en qué circunstancias ocurrió el hecho. Mientras tanto, el bebé permanece internado bajo cuidados médicos y desde el centro de salud indicaron que el recién nacido continuará internado en observación y con controles médicos, mientras se da intervención a los organismos de protección de la niñez. En paralelo, se iniciaron actuaciones judiciales para establecer responsabilidades.