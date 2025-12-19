Saltó al vacío para zafar de una muerte segura

Paola Espíndola, de 24 años y oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás, fue apuñalada por su esposo Alejo Grisetti, también nicoleño, el pasado miércoles 10 de diciembre, aunque trascendió en las últimas horas, en la localidad de Campiglio, al norte de Italia.

El episodio ocurrió durante la mañana de ayer, en el comedor de un hotel donde ambos trabajaban, mientras preparaban el desayuno.

De acuerdo a la información publicada por el medio italiano Il T Quotidiano, el agresor fue detenido el viernes 12 de diciembre, tras haber permanecido internado con heridas leves en el Hospital Santa Chiara.

El hombre sufrió un corte accidental con el arma utilizada durante el ataque.

Según se informó, la detención fue confirmada por el juez de instrucción Enrico Borrelli, quien señaló que el interrogatorio se realizará en los próximos días, una vez que el acusado se recupere físicamente.

Un dato aportado en la causa es que días después de que Espíndola y Grisetti se casaron, la joven empezó a ser víctima de violencia de género.

La reconstrucción del hecho, a cargo de la fiscal Nadia La Femina, determinó que la pareja, recientemente casada y residente en Potenza (sur de Italia), había llegado a Val Rendena unos diez días antes del episodio.

Ambos se desempeñaban como camareros, recepcionistas y personal de restaurante en el hotel donde ocurrió el ataque.

De acuerdo a las fuentes, mientras organizaban las tareas de la mañana, el hombre tomó un cuchillo y apuñaló a su esposa, sin que hubiera otros testigos presentes.

Grisetti la atacó a traición, dándole unas 20 puñaladas en el pecho, los brazos y la espalda. Para escapar de su agresor, la joven se arrojó desde un tercer piso.

Otros empleados del hotel escucharon los gritos y acudieron al lugar, donde encontraron a la joven tendida en el suelo, ensangrentada y con múltiples heridas.

Personal de emergencias y Carabineros intervinieron de inmediato y trasladaron a ambos al Hospital Santa Chiara. El estado de la mujer fue evaluado como muy grave, mientras que el agresor quedó internado en observación.

Superado el susto inicial, Maira Espíndola, hermana de la joven y la única familiar que pudo viajar a Italia para acompañarla, comentó que los pulmones de Paola “están perforados (por eso tiene los drenajes), pero evolucionan muy bien y ya se encuentra fuera de peligro”. Además, precisó que la víctima presenta “la escápula izquierda quebrada. El hígado está apuñalado en varios lugares, pero por milagro funciona bien y el riñón derecho también fue apuñalado, pero hace pis normal”.