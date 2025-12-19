Saltó al vacío para zafar de una muerte segura

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Paola Espíndola (24) recibió 20 puñaladas de su marido y decidió lanzarse desde un tercer piso. Milagrosamente se recupera en un hospital
Paola Espíndola, de 24 años y oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás, fue apuñalada por su esposo Alejo Grisetti, también nicoleño, el pasado miércoles 10 de diciembre, aunque trascendió en las últimas horas, en la localidad de Campiglio, al norte de Italia.
El episodio ocurrió durante la mañana de ayer, en el comedor de un hotel donde ambos trabajaban, mientras preparaban el desayuno.
De acuerdo a la información publicada por el medio italiano Il T Quotidiano, el agresor fue detenido el viernes 12 de diciembre, tras haber permanecido internado con heridas leves en el Hospital Santa Chiara.
El hombre sufrió un corte accidental con el arma utilizada durante el ataque.
Según se informó, la detención fue confirmada por el juez de instrucción Enrico Borrelli, quien señaló que el interrogatorio se realizará en los próximos días, una vez que el acusado se recupere físicamente.
Un dato aportado en la causa es que días después de que Espíndola y Grisetti se casaron, la joven empezó a ser víctima de violencia de género.
LE PUEDE INTERESAR
Encontraron a un joven con un balazo en un ojo
LE PUEDE INTERESAR
Cayó por abuso un viejo ladero del “Gordo Valor”
La reconstrucción del hecho, a cargo de la fiscal Nadia La Femina, determinó que la pareja, recientemente casada y residente en Potenza (sur de Italia), había llegado a Val Rendena unos diez días antes del episodio.
Ambos se desempeñaban como camareros, recepcionistas y personal de restaurante en el hotel donde ocurrió el ataque.
De acuerdo a las fuentes, mientras organizaban las tareas de la mañana, el hombre tomó un cuchillo y apuñaló a su esposa, sin que hubiera otros testigos presentes.
Grisetti la atacó a traición, dándole unas 20 puñaladas en el pecho, los brazos y la espalda. Para escapar de su agresor, la joven se arrojó desde un tercer piso.
Otros empleados del hotel escucharon los gritos y acudieron al lugar, donde encontraron a la joven tendida en el suelo, ensangrentada y con múltiples heridas.
Personal de emergencias y Carabineros intervinieron de inmediato y trasladaron a ambos al Hospital Santa Chiara. El estado de la mujer fue evaluado como muy grave, mientras que el agresor quedó internado en observación.
Superado el susto inicial, Maira Espíndola, hermana de la joven y la única familiar que pudo viajar a Italia para acompañarla, comentó que los pulmones de Paola “están perforados (por eso tiene los drenajes), pero evolucionan muy bien y ya se encuentra fuera de peligro”. Además, precisó que la víctima presenta “la escápula izquierda quebrada. El hígado está apuñalado en varios lugares, pero por milagro funciona bien y el riñón derecho también fue apuñalado, pero hace pis normal”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí