Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

Tras una inesperada internación de urgencia, el reconocido chef, Christian Petersen, permanece en terapia intensiva en el sur del país. Luego de horas de incertidumbre por la descompensación del cocinero, se conoció el parte médico que informó cuál es su situación.
El comunicado fue emitido de manera conjunta por el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo, donde el cocinero se encuentra bajo cuidados especializados. Según indicó el parte, “su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.
La confirmación generó una fuerte preocupación tanto en su entorno más cercano como en el ámbito gastronómico y mediático, donde Petersen es una figura ampliamente reconocida. Desde el centro de salud pidieron extrema cautela sobre la información brindada luego de los rumores que circularon durante las primeras horas que llevaron más incertidumbres que certezas.
La preocupación por la salud de Christian Petersen comenzó en las primeras horas del jueves, cuando trascendió que había sido internado de urgencia tras descompensarse durante una excursión de ascenso al volcán Lanín. La información fue dada a conocer inicialmente en el programa “Puro Show”, donde se señaló que el chef, de 56 años, había sido trasladado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y que su estado era delicado.
Con el correr de las horas, distintos periodistas y medios aportaron detalles sobre el operativo de rescate y posibles diagnósticos preliminares, entre ellos un problema cardíaco y un cuadro de arritmia. Sin embargo, el parte difundido por el Ministerio de Salud de Neuquén es, hasta el momento, el único informe médico oficial disponible.
En abril de este año, Christian Petersen contrajo matrimonio con Sofía Zelaschi y, tras la boda, la pareja se instaló en San Antonio de Areco, donde el chef se encontraba desarrollando nuevos proyectos personales y profesionales. Por ahora, su estado continúa siendo reservado y permanece internado en terapia intensiva. Al cierre de esta edición el estado del cocinero seguía sin actualizaciones.
