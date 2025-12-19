En la variable más importante, Javier Milei está fallando

eleconomista.com.ar

Mientras el Gobierno celebra la recuperación de la actividad tras la recesión de 2023-2024, las mega inversiones del RIGI y el desplome de la inflación, el mercado laboral muestra una realidad mucho menos auspiciosa. El empleo registrado volvió a caer en septiembre y ya acumula 4 meses consecutivos en baja, consolidando una tendencia preocupante: la economía rebota, pero no genera trabajo.

En septiembre se perdieron 10.690 empleos formales, lo que representa una caída del 0,1% mensual en términos desestacionalizados. En comparación interanual, el deterioro es mucho más marcado: más de 430.000 puestos menos, una contracción cercana al 3,3% del empleo registrado total. Los datos fueron presentados en un informe de LCG elaborado en base a estadísticas oficiales.

El dato central es que la destrucción de puestos se explica casi exclusivamente por el empleo asalariado privado, que perdió más de 10.600 trabajadores solo en septiembre y cerca de 49.000 en los últimos cuatro meses.

Dos sectores concentran la mayor parte del ajuste: Industria manufacturera, con una fuerte pérdida de puestos. Comercio, que también continúa reduciendo personal.

Ambos sectores explican alrededor del 70% de la caída mensual y tienen una característica en común: son intensivos en mano de obra. Cuando ajustan, el impacto social es inmediato.

Crecimiento sin empleo: una señal de alarma

El problema de fondo, dice LCG, es estructural. La recuperación del PIB en 2025 no se está traduciendo en creación de empleo, sino que ocurre exactamente lo contrario.

La explicación está en la composición del crecimiento. Los sectores que hoy impulsan la actividad generan poco empleo o incluso producen más con menos trabajadores, mientras que los rubros históricamente demandantes de mano de obra -como la industria y la construcción- siguen mostrando resultados débiles.

El resultado es un patrón de crecimiento distinto al histórico: más actividad, pero menos trabajo. Una economía que mejora en los números agregados, pero no en el mercado laboral.

Entre los trabajadores independientes, solo los monotributistas comunes muestran una dinámica positiva, una tendencia que se repite desde principios de año. Sin embargo, esta suba apenas compensa la caída de autónomos y monotributistas sociales, y no logra revertir el deterioro del empleo asalariado.

Más que creación de empleo genuino, el crecimiento del monotributo parece reflejar una estrategia de supervivencia frente a la falta de oportunidades en relación de dependencia.

Reforma laboral y expectativas moderadas

Hacia adelante, no se observa un repunte claro del empleo. Incluso si la actividad continúa mejorando, la debilidad de los sectores con mayor capacidad de absorción de mano de obra limita cualquier rebote significativo.

La reforma laboral en discusión genera expectativas contrapuestas. Algunos confían en que una mayor flexibilidad incentive el empleo formal; otros advierten que, sin crecimiento en los sectores correctos, el impacto será marginal y podría incluso facilitar despidos.

El Gobierno logró avances importantes en materia fiscal, monetaria y de estabilización. Pero el empleo, dice LCG, empieza a emerger como el principal punto débil del modelo económico.

La fase de destrucción de empleo formal se volvió a intensificar a partir de junio. En los últimos cuatro meses perdieron su puesto 48.997 trabajadores en el sector privado. En lo que va de la gestión de LLA el retroceso llega a 154.382 asalariados.

Gobernar también es crear trabajo. Y, al menos hasta ahora, ese objetivo sigue sin cumplirse. Si la recuperación no llega al mercado laboral, el rebote económico corre el riesgo de quedarse en los números y no en la vida cotidiana de la gente.

Por ahora el modelo viene ajustando más por empleo que por salarios. La apreciación del peso ayuda a explicar este comportamiento.

“Estamos en la inminencia del tratamiento de una reforma laboral en el Congreso, que incluye varios tópicos diversos”, dijeron desde LCG. “La visión más optimista considera que todos esos cambios ofrecen la suficiente flexibilidad para incentivar el empleo en blanco. La visión más pesimista pone el acento en que esas flexibilidades facilitan los despidos, sobre todo el financiamiento estatal de los pagos indemnizatorios”, añadieron.

“Veremos a qué visión se acerca más la realidad”, dijeron y concluyeron: “No obstante, entendemos que el impacto sobre el empleo formal de dicha reforma será marginal en tanto 1) la actividad no logre repuntar y 2) el crecimiento no alcance a sectores con mayor capacidad de generación de empleo”.