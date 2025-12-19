Fausto Vera, la primera cara nueva de River

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Antes de que el 2025 baje la persiana, Marcelo Gallardo ya tiene su primer deseo cumplido. Mientras River proyecta un 2026 con la Copa Sudamericana como objetivo, el técnico y la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo avanzan en la reestructuración del plantel con una primera incorporación de peso: el volante Fausto Vera.
El ex volante de Argentinos Juniors ya se encuentra en Buenos Aires. Y en las próximas horas se sometería a la revisión médica protocolar, mientras los clubes terminan de pulir los últimos detalles burocráticos.
En principio, Vera llegará a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000, de acuerdo a lo que pudo saberse.
Nacido y formado en Argentinos Juniors, Vera se consolidó rápidamente como un proyecto de exportación, lo que motivó su salto al fútbol brasileño: primero al Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones de la misma moneda.
Su salida de Brasil se precipitó luego de que Jorge Sampaoli le informara que no estaría en sus planes principales para 2026. Ante este escenario, River (que lo proyecta como el sucesor del ya ex jugador del plantel Enzo Pérez) activó las gestiones para sumarlo.
El mercado de pases viene con ritmo acelerado y empezó a moverse más que nunca. Y en ese sentido, River, que cerró un 2025 para el olvido, no solo apuntó los cañones a los posibles refuerzos por los que ya negocia la dirigencia, sino también en el aparto de hipotéticas salidas, al cual ahora se suma como una posibilidad Sebastián Boselli ante el interés de Peñarol.
Por pedido exclusivo de su entrenador, Diego Aguirre, El Manya pretende sumar a sus filas al central de 22 años que en el último semestre del año fue repescado por el Millonario y luego no terminó sumando la cantidad de minutos esperados.
