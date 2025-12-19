Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Deportes |Para el 2026

Fausto Vera, la primera cara nueva de River

Fausto Vera, la primera cara nueva de River

fausto vera llega a river

19 de Diciembre de 2025 | 02:37
Edición impresa

Antes de que el 2025 baje la persiana, Marcelo Gallardo ya tiene su primer deseo cumplido. Mientras River proyecta un 2026 con la Copa Sudamericana como objetivo, el técnico y la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo avanzan en la reestructuración del plantel con una primera incorporación de peso: el volante Fausto Vera.

El ex volante de Argentinos Juniors ya se encuentra en Buenos Aires. Y en las próximas horas se sometería a la revisión médica protocolar, mientras los clubes terminan de pulir los últimos detalles burocráticos.

En principio, Vera llegará a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000, de acuerdo a lo que pudo saberse.

Nacido y formado en Argentinos Juniors, Vera se consolidó rápidamente como un proyecto de exportación, lo que motivó su salto al fútbol brasileño: primero al Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones de la misma moneda.

Su salida de Brasil se precipitó luego de que Jorge Sampaoli le informara que no estaría en sus planes principales para 2026. Ante este escenario, River (que lo proyecta como el sucesor del ya ex jugador del plantel Enzo Pérez) activó las gestiones para sumarlo.

BOSELLI, EN LA MIRA DE PEÑAROL

El mercado de pases viene con ritmo acelerado y empezó a moverse más que nunca. Y en ese sentido, River, que cerró un 2025 para el olvido, no solo apuntó los cañones a los posibles refuerzos por los que ya negocia la dirigencia, sino también en el aparto de hipotéticas salidas, al cual ahora se suma como una posibilidad Sebastián Boselli ante el interés de Peñarol.

LE PUEDE INTERESAR

El difícil camino de Argentinos en la fase previa

LE PUEDE INTERESAR

Camba se arma en silencio para la próxima temporada

Por pedido exclusivo de su entrenador, Diego Aguirre, El Manya pretende sumar a sus filas al central de 22 años que en el último semestre del año fue repescado por el Millonario y luego no terminó sumando la cantidad de minutos esperados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Falla multiorgánica": el último parte médico de Christian Petersen y el crítico estado de salud

Ataque de llanto y grabación suspendida: Wanda Nara no resistió el fallo a favor de Mauro Icardi y el futuro de sus hijas

VIDEO. La Buenos Aires - La Plata, la autopista de la furia: piñas y patadas entre motociclista y un automovilista

Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
+ Leidas

Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país

VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”

Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones

Alerta por la nueva gripe: la vacuna, protección principal

EE UU vs. Venezuela: la ONU interviene en el conflicto

Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Nacho es la prioridad y los que podrían emigrar
Últimas noticias de Deportes

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas

Nacho es la prioridad y los que podrían emigrar
Espectáculos
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Mustafunk cierra su año en el Favaloro
“Secreto en la montaña”: Lamothe y Vicuña reviven en teatro el clásico de cine
“War of the Kingdoms”: guerras interiores y exteriores en una nueva versión de la saga de los Nibelungos
El domingo, Navidad con Pángaro
Policiales
Demanda millonaria: un platense llevará a Google a la Justicia
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
VIDEO. Un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja
Saltó al vacío para zafar de una muerte segura
Encontraron a un joven con un balazo en un ojo
Política y Economía
Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
La CGT marchó a la Plaza y no descartó un paro nacional
VIDEO.- Previa a febrero: la reforma laboral se posterga
Presupuesto: el Gobiernomolesto con los cambios
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
La Ciudad
Alerta por la nueva gripe: la vacuna, protección principal
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Más horas, shows y ofertas en los centros comerciales
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Otra denuncia por obras en el área protegida de El Pescado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla