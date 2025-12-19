Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trató del episodio mediático más comentado de los últimos años y que derivó en otras polémicas como el “Wandagate” que sigue vigente actualmente
A diez años del llamado escándalo del motorhome, el episodio protagonizado por Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña continúa siendo uno de los capítulos más recordados de la farándula local. Lo que comenzó como un conflicto de infidelidad en pleno rodaje de “El Hilo Rojo” terminó por convertirse en un culebrón mediático que marcó un antes y un después.
Todo ocurrió en diciembre de 2015, cuando, según relató Pampita, irrumpió en el lugar y encontró a su entonces pareja junto a la actriz en una situación comprometedora. Sus declaraciones posteriores, en las que aseguró haber visto “lo peor que podía ver una mujer”, encendieron un escándalo enorme.
La noticia se instaló rápidamente en los medios y derivó en la separación definitiva de la modelo y el actor. Y, mientras Pampita sostuvo su versión de los hechos, Benjamín negó que hubiese existido una infidelidad. Por su parte, la China también rechazó las acusaciones asegurando que “una persona fuera de sí” había ingresado al lugar y la había atacado.
Meses después del conflicto, la historia dio un nuevo giro cuando Benjamín y la China confirmaron públicamente su relación. Con el tiempo, la pareja formó una familia y tuvieron dos hijos, Magnolia y Amancio. Entre 2016 y 2018, el tema siguió apareciendo de manera recurrente. Sin embargo, con el correr de los años, Pampita optó por bajar el perfil y priorizar a sus hijos. Sin embargo, en 2021, la polémica volvió cuando salió a la luz el “Wandagate”, un nuevo escándalo de infidelidad que involucraba a la China, Wanda Nara y Mauro Icardi, un culebrón que está viviendo su capítulo definitivo actualmente.
DICIEMBRE DE 2015
LE PUEDE INTERESAR
Mustafunk cierra su año en el Favaloro
■ Pampita irrumpe en el motorhome del rodaje de “El Hilo Rojo” y asegura haber encontrado a Benjamín Vicuña con la China Suárez en una situación comprometida. “Vi lo peor que podía ver una mujer”, afirmó.
■ Vicuña publica un comunicado negando que estuvieran juntos o que había infidelidad, y afirma que estaba separado hace meses.
■ Pampita pública en Twitter capturas de videos en su casa junto a Vicuña en situaciones cómplices y dispara: “Esta es la familia que destruiste, China Suárez”
■ En una entrevista con Jorge Rial, la China Suárez niega el episodio de infidelidad, dice que estaba trabajando “comiendo una palta” y tapada con una “manta de Nepal” y que había otras personas en el motorhome.
2016
■ Tras meses del episodio, Vicuña y la China Suárez confirman públicamente su relación y más tarde tienen a su primera hija en común, Magnolia.
■ Entre 2016 y 2018, la China Suárez insiste en reiteradas entrevistas que lo de ese día fue un malentendido y niega haber estado intimando con Vicuña en el motorhome como aseguró Pampita.
2021
■ Pampita habla con moderación del episodio y evita conflictos, enfocándose en la familia. Ese mismo año y tras conocer la infidelidad de su marido, Wanda Nara reutiliza la frase de la modelo que desata el “Wandagate”: “Otra familia que te cargaste por zorra”.
■ En agosto de 2021, Suárez y Vicuña rompen su relación tras el escándalo con Nara y Mauro Icardi.
2023
■ Pampita afirma que la China Suárez es “parte de la familia” y que evitó polémicas posteriores debido al bienestar de sus hijos.
2025
■ Las relaciones volvieron a tensarse cuando la China concretó su romance con Icardi y habló públicamente de Vicuña señalando supuestas “adicciones” en medio del conflicto por la custodia de sus dos hijos.
■ Pampita muestra su apoyo a Vicuña, señalando que es “buen padre”, mientras que Wanda se alinea con ellos y encabeza su propio conflicto judicial con su ex.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí