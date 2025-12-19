Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal

A diez años del llamado escándalo del motorhome, el episodio protagonizado por Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña continúa siendo uno de los capítulos más recordados de la farándula local. Lo que comenzó como un conflicto de infidelidad en pleno rodaje de “El Hilo Rojo” terminó por convertirse en un culebrón mediático que marcó un antes y un después.

Todo ocurrió en diciembre de 2015, cuando, según relató Pampita, irrumpió en el lugar y encontró a su entonces pareja junto a la actriz en una situación comprometedora. Sus declaraciones posteriores, en las que aseguró haber visto “lo peor que podía ver una mujer”, encendieron un escándalo enorme.

La noticia se instaló rápidamente en los medios y derivó en la separación definitiva de la modelo y el actor. Y, mientras Pampita sostuvo su versión de los hechos, Benjamín negó que hubiese existido una infidelidad. Por su parte, la China también rechazó las acusaciones asegurando que “una persona fuera de sí” había ingresado al lugar y la había atacado.

Meses después del conflicto, la historia dio un nuevo giro cuando Benjamín y la China confirmaron públicamente su relación. Con el tiempo, la pareja formó una familia y tuvieron dos hijos, Magnolia y Amancio. Entre 2016 y 2018, el tema siguió apareciendo de manera recurrente. Sin embargo, con el correr de los años, Pampita optó por bajar el perfil y priorizar a sus hijos. Sin embargo, en 2021, la polémica volvió cuando salió a la luz el “Wandagate”, un nuevo escándalo de infidelidad que involucraba a la China, Wanda Nara y Mauro Icardi, un culebrón que está viviendo su capítulo definitivo actualmente.

DICIEMBRE DE 2015

■ Pampita irrumpe en el motorhome del rodaje de “El Hilo Rojo” y asegura haber encontrado a Benjamín Vicuña con la China Suárez en una situación comprometida. “Vi lo peor que podía ver una mujer”, afirmó.

■ Vicuña publica un comunicado negando que estuvieran juntos o que había infidelidad, y afirma que estaba separado hace meses.

■ Pampita pública en Twitter capturas de videos en su casa junto a Vicuña en situaciones cómplices y dispara: “Esta es la familia que destruiste, China Suárez”

■ En una entrevista con Jorge Rial, la China Suárez niega el episodio de infidelidad, dice que estaba trabajando “comiendo una palta” y tapada con una “manta de Nepal” y que había otras personas en el motorhome.

2016

■ Tras meses del episodio, Vicuña y la China Suárez confirman públicamente su relación y más tarde tienen a su primera hija en común, Magnolia.

■ Entre 2016 y 2018, la China Suárez insiste en reiteradas entrevistas que lo de ese día fue un malentendido y niega haber estado intimando con Vicuña en el motorhome como aseguró Pampita.

2021

■ Pampita habla con moderación del episodio y evita conflictos, enfocándose en la familia. Ese mismo año y tras conocer la infidelidad de su marido, Wanda Nara reutiliza la frase de la modelo que desata el “Wandagate”: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

■ En agosto de 2021, Suárez y Vicuña rompen su relación tras el escándalo con Nara y Mauro Icardi.

2023

■ Pampita afirma que la China Suárez es “parte de la familia” y que evitó polémicas posteriores debido al bienestar de sus hijos.

2025

■ Las relaciones volvieron a tensarse cuando la China concretó su romance con Icardi y habló públicamente de Vicuña señalando supuestas “adicciones” en medio del conflicto por la custodia de sus dos hijos.

■ Pampita muestra su apoyo a Vicuña, señalando que es “buen padre”, mientras que Wanda se alinea con ellos y encabeza su propio conflicto judicial con su ex.