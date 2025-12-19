Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Opinión |Editorial

Las reformas penales y la advertencia desde la Provincia

Las reformas penales y la advertencia desde la Provincia
19 de Diciembre de 2025 | 01:20
Edición impresa

La red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires pidió dialogar y ser consultada en la anunciada reforma del Código Penal de nuestro país que se impulsará en el Congreso Nacional, según se informó recientemente. Y si bien la entidad formuló una advertencia acerca de que “la inseguridad no se acaba con leyes más severas” y alertó sobre los riesgos en el palacio legislativo “de un tratamiento a libro cerrado, en forma precipitada o con un debate limitado, tal como se viene planteando desde el propio gobierno”, en el comunicado expresó su preocupación acerca de que en el distrito bonaerense se registra una situación “mucho más acuciante”.

Las estadísticas oficiales en la Provincia, añaden, indican que según el Registro Único de detenidos, hacia 2024, se registraban 66.991 personas privadas de la libertad (62.387 en establecimientos penitenciarios). Y afirman que esta conclusión se traduce en “una de las tasas de prisionización más elevadas” que alcanza “una cifra de 376 cada 100 mil habitantes. Se trata del 52.3 por ciento del total de detenidos en el país”.

Agregaron que una tasa de convergencia entre plazas disponibles y cantidad de detenidos “requeriría una sostenida inversión de más de medio siglo”. Esto es así “porque la tasa de prisionización ha ido marcando un progresivo aumento desde el año 2012, cuando era de 198 detenidos por cada 100 mil, con registros anuales incrementales del orden del 9 por ciento. Así se pasó en diez años de un total de 31.303 personas privadas de su libertad a los 66.991 actuales”.

Advirtieron luego que “la propuesta de cambiar íntegramente un Código Penal que –con sus luces y sombras– ha regido el derecho penal argentino durante más de un siglo, también es necesario extenderla a esas reglas de reconocimiento que se consolidaron durante generaciones de juristas y jueces, a través de la doctrina y la jurisprudencia nacional”, rechazando de este modo que el proyecto tenga un “tratamiento exprés” o “se sancione de manera precipitada, sin haber escuchado la cantidad necesaria de expertos en la materia”.

La red de jueces se refirió también al espíritu que marca la tendencia a incrementar la severidad de un sistema punitivo, “abandonando por completo el programa resocializador que está inserto en nuestro programa constitucional”.

Se ha dicho también en esta columna –reflejando la opinión de consistentes especialistas- que debe consultarse a los juristas y penalistas más capacitados para impulsar las distintas reformas. Al mismo tiempo, muchas de esas personas sobradamente idóneas en materia penal no dejaron de formular en las últimas décadas severas críticas a la extrema benignidad de algunas normas de fondo y, también, de leyes penales procesales, ante el fenómeno creciente del delito en el país, que hoy mantiene a la mayor parte de la sociedad como virtual rehén de una delincuencia desatada.

LE PUEDE INTERESAR

Dólar: Cuba adopta cambio flotante

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

En buena medida entonces que sean consultadas todas las partes por los legisladores nacionales –en este caso, nada menos que los operadores del sistema judicial más grande del país, como lo son los magistrados penales de la Provincia- y que entre todas las partes se logre plasmar un sistema que resulte ser tan eficaz como ajustado a la Constitución nacional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Falla multiorgánica": el último parte médico de Christian Petersen y el crítico estado de salud

Ataque de llanto y grabación suspendida: Wanda Nara no resistió el fallo a favor de Mauro Icardi y el futuro de sus hijas

VIDEO. La Buenos Aires - La Plata, la autopista de la furia: piñas y patadas entre motociclista y un automovilista

Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
+ Leidas

Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país

VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”

Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones

Alerta por la nueva gripe: la vacuna, protección principal

EE UU vs. Venezuela: la ONU interviene en el conflicto

Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente
Últimas noticias de Opinión

En la variable más importante, Javier Milei está fallando

Dólar: Cuba adopta cambio flotante

Apelar a la máxima prudencia y a los controles en la quema de los muñecos

Peronismo en trance
Espectáculos
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Mustafunk cierra su año en el Favaloro
“Secreto en la montaña”: Lamothe y Vicuña reviven en teatro el clásico de cine
“War of the Kingdoms”: guerras interiores y exteriores en una nueva versión de la saga de los Nibelungos
El domingo, Navidad con Pángaro
Información General
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Médicos se suman a la preocupación por la falta de vacunación
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
Policiales
Demanda millonaria: un platense llevará a Google a la Justicia
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
VIDEO. Un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja
Saltó al vacío para zafar de una muerte segura
Encontraron a un joven con un balazo en un ojo
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho es la prioridad y los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla