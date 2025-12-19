Médicos se suman a la preocupación por la falta de vacunación

El regreso del sarampión, uno de los efectos de la falta de vacunación.

Las vacunas atraviesan hoy una paradoja: son “víctimas de sus propios logros”. Así lo advirtió ayer el Colegio de Médicos del nuestro distrito ante la reticencia sostenida de un sector de la comunidad al cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, situación que se profundizó tras el manejo de las vacunas contra el Covid.

Frente a este escenario, la entidad hizo publico un documento donde remarca la necesidad de un trabajo articulado entre equipos de salud, comunidad educativa, organizaciones sociales y periodismo para difundir información basada en evidencia científica y recuperar las coberturas perdidas.

“La comunidad y en especial los adultos jóvenes no tienen el concepto del riesgo que implica para la calidad de vida y la vida misma la presentación de las enfermedades prevenibles por vacunas como la enfermedad invasiva fulminante por meningococo”, señala el documento, que lleva la firma de los integrantes de su Consejo Directivo.

Desde la entidad recuerdan que décadas de vacunación sostenida permitieron “la eliminación de enfermedades graves y potencialmente mortales como la poliomielitis, el sarampión y el síndrome de rubéola congénita”, pero advierten que sin una cobertura del 95% esas patologías pueden reemerger, como ocurrió este año con el sarampión.

Los directivos del Colegio subrayan que para sostener la eliminación del tétanos neonatal se requiere vacunar al 100% de las embarazadas y alerta sobre el regreso de enfermedades que estaban controladas.

“Otras enfermedades prevenibles por vacunas como la tos convulsa, la hepatitis A, la varicela y la COVID-19 que estaban controladas, están causando epidemias focalizadas”, remarcan, y citan los casos de coqueluche en el Área Metropolitana, que causó este año siete muertes en menores de dos años, y el brote de Covid en Formosa.

En ese contexto, desde el Colegio de Médicos local llaman a reforzar la consulta sobre antecedentes vacunales, indicar las vacunas correspondientes y escuchar con empatía las dudas de la población. El mensaje final es contundente: “La desinformación y la mentira pueden matar”.

La caída de las coberturas vacunales constituye un fenómeno en el que confluyen múltiples factores. Pero sin duda en él juega un papel central la percepción de que muchas enfermedades “ya no existen”, justamente por el éxito histórico de las campañas de inmunización, lo que reduce la sensación de riesgo en amplios sectores de la población.

A esto se suma la expansión de la desinformación en torno a las vacunas, especialmente a través de redes sociales y canales no regulados, donde circulan mensajes que cuestionan su seguridad y eficacia sin sustento científico.

Por último, también pesan dificultades estructurales: problemas de acceso al sistema de salud, interrupciones en los controles de rutina y desigualdades territoriales que afectan la continuidad de los esquemas de vacunación.

Revertir la tendencia exige sin duda una estrategia integral que combine políticas públicas consistentes, presencia activa del Estado y un trabajo coordinado con las comunidades, para que la vacunación vuelva a ser percibida como un derecho y una responsabilidad colectiva.