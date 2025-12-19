Médicos se suman a la preocupación por la falta de vacunación

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las vacunas atraviesan hoy una paradoja: son “víctimas de sus propios logros”. Así lo advirtió ayer el Colegio de Médicos del nuestro distrito ante la reticencia sostenida de un sector de la comunidad al cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, situación que se profundizó tras el manejo de las vacunas contra el Covid.
Frente a este escenario, la entidad hizo publico un documento donde remarca la necesidad de un trabajo articulado entre equipos de salud, comunidad educativa, organizaciones sociales y periodismo para difundir información basada en evidencia científica y recuperar las coberturas perdidas.
“La comunidad y en especial los adultos jóvenes no tienen el concepto del riesgo que implica para la calidad de vida y la vida misma la presentación de las enfermedades prevenibles por vacunas como la enfermedad invasiva fulminante por meningococo”, señala el documento, que lleva la firma de los integrantes de su Consejo Directivo.
Desde la entidad recuerdan que décadas de vacunación sostenida permitieron “la eliminación de enfermedades graves y potencialmente mortales como la poliomielitis, el sarampión y el síndrome de rubéola congénita”, pero advierten que sin una cobertura del 95% esas patologías pueden reemerger, como ocurrió este año con el sarampión.
Los directivos del Colegio subrayan que para sostener la eliminación del tétanos neonatal se requiere vacunar al 100% de las embarazadas y alerta sobre el regreso de enfermedades que estaban controladas.
“Otras enfermedades prevenibles por vacunas como la tos convulsa, la hepatitis A, la varicela y la COVID-19 que estaban controladas, están causando epidemias focalizadas”, remarcan, y citan los casos de coqueluche en el Área Metropolitana, que causó este año siete muertes en menores de dos años, y el brote de Covid en Formosa.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En ese contexto, desde el Colegio de Médicos local llaman a reforzar la consulta sobre antecedentes vacunales, indicar las vacunas correspondientes y escuchar con empatía las dudas de la población. El mensaje final es contundente: “La desinformación y la mentira pueden matar”.
“Enfermedades que estaban controladas están causando epidemias focalizadas”
La caída de las coberturas vacunales constituye un fenómeno en el que confluyen múltiples factores. Pero sin duda en él juega un papel central la percepción de que muchas enfermedades “ya no existen”, justamente por el éxito histórico de las campañas de inmunización, lo que reduce la sensación de riesgo en amplios sectores de la población.
A esto se suma la expansión de la desinformación en torno a las vacunas, especialmente a través de redes sociales y canales no regulados, donde circulan mensajes que cuestionan su seguridad y eficacia sin sustento científico.
Por último, también pesan dificultades estructurales: problemas de acceso al sistema de salud, interrupciones en los controles de rutina y desigualdades territoriales que afectan la continuidad de los esquemas de vacunación.
Revertir la tendencia exige sin duda una estrategia integral que combine políticas públicas consistentes, presencia activa del Estado y un trabajo coordinado con las comunidades, para que la vacunación vuelva a ser percibida como un derecho y una responsabilidad colectiva.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí