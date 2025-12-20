Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local
Se realiza la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana
Convocan para el 2º Festival Internacional de Cine Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inseguridad vial volvió a enlutar a la Región. Una mujer de 27 años murió ayer tras un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68, en la localidad de Poblet, que circulaba hacia La Plata. El trágico episodio elevó a 76 el número de personas fallecidas en siniestros viales en lo que va de este año que termina, una cifra que expone la magnitud de una problemática persistente y alarmante.
Según el parte policial al que este diario accedió, el hecho ocurrió cuando un automóvil Peugeot 408 perdió el control por motivos que aún son materia de investigación. El vehículo era conducido por un hombre oriundo de La Matanza, quien viajaba junto a su esposa y sus dos hijos pequeños.
Por causas que deberán ser determinadas por las pericias, el rodado terminó volcando sobre la traza. Como consecuencia del impacto, la joven mujer -identificada como Lineth Molina Vázquez- salió despedida del vehículo y falleció en el lugar, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia. Personal de una ambulancia del sistema UPA constató el deceso.
En tanto, los dos hijos de la pareja, dos pequeñas de 2 y 4 años, sufrieron lesiones leves y fueron trasladados de manera preventiva al Hospital de Niños de La Plata, donde quedaron en observación. El conductor del vehículo resultó ileso.
La escena generó un amplio despliegue policial y de asistencia médica. Personal del Subcomando Oeste trabajó en el lugar junto a peritos especializados, mientras que el tránsito fue interrumpido de forma momentánea hasta la liberación total. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata.
LE PUEDE INTERESAR
Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí