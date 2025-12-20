Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36

La inseguridad vial volvió a enlutar a la Región. Una mujer de 27 años murió ayer tras un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68, en la localidad de Poblet, que circulaba hacia La Plata. El trágico episodio elevó a 76 el número de personas fallecidas en siniestros viales en lo que va de este año que termina, una cifra que expone la magnitud de una problemática persistente y alarmante.

Según el parte policial al que este diario accedió, el hecho ocurrió cuando un automóvil Peugeot 408 perdió el control por motivos que aún son materia de investigación. El vehículo era conducido por un hombre oriundo de La Matanza, quien viajaba junto a su esposa y sus dos hijos pequeños.

Por causas que deberán ser determinadas por las pericias, el rodado terminó volcando sobre la traza. Como consecuencia del impacto, la joven mujer -identificada como Lineth Molina Vázquez- salió despedida del vehículo y falleció en el lugar, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia. Personal de una ambulancia del sistema UPA constató el deceso.

En tanto, los dos hijos de la pareja, dos pequeñas de 2 y 4 años, sufrieron lesiones leves y fueron trasladados de manera preventiva al Hospital de Niños de La Plata, donde quedaron en observación. El conductor del vehículo resultó ileso.

La escena generó un amplio despliegue policial y de asistencia médica. Personal del Subcomando Oeste trabajó en el lugar junto a peritos especializados, mientras que el tránsito fue interrumpido de forma momentánea hasta la liberación total. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata.