Fausto Vera es la nueva cara de River para el 2026

Antes de que finalicve el 2025, Marcelo Gallardo recibió por adelantado el primer regalo de Navidad: Fausto Vera.
El volante cumplió ayer con la revisión médica, puso la firma al contrato con River, y de esta forma se convirtió en el primer refuerzo para una temporada 2026 que debe ser diametralmente opuesta al “pésimo” 2025, según lo calificó el Muñeco.
Precisamente, Gallardo tenía como máxima prioridad la llegada del volante relegado en Atlético Mineiro y al que quiere convertir en eje de un mediocampo que no ofreció garantías. Se calzará la camiseta del Millonario a préstamo por un año a cambio de 500 mil dólares y una opción de compra de 4 millones.
Una vez rubricadao el vínculo, quedará a disposición del cuerpo técnico para encarar la pretemporada que comenzará hoy en San Martín de los Andes.
Inmediatamente después de poner el gancho, River oficializó en sus redes sociales la incorporación de Fausto Vera, la primera cara nueva para 2026.
“Este viernes 19 de diciembre (por ayer), el mediocampista selló su vínculo con el club a préstamo por un año, con opción de compra. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del Club”, informó el Millonario.
ClaudioEcheverri no seguirá jugando en BayerLeverkusen ya que el equipo alemán y Manchester City, dueño de su pase, decidieron interrumpir su préstamo.
El Diablito había salido del City en busca de minutos y fogueo en otra liga top de Europa, pero en el club alemán no logró la continuidad deseada y ahora deberá volver a Inglaterra.
En este nuevo escenario que encuentra al chaqueño, hay dos posibles destinos para su carrera en el corto plazo: River y Girona. El futbolista de 19 años desea volver al club que lo formó y que le permitió dar el salto al Viejo Continente. Pero Guardiola pretende que siga en Europa para ganar experiencia.
