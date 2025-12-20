“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”

Boca tiene prácticamente abrochado el primer refuerzo de la temporada. Si bien falta la confirmación oficial, MarinoHinestroza será jugador del Xeneize en las próximas horas. En ese marco, el técnico JavierGandolfi, que dirigió a Hinestroza en AtléticoNacional, destacó con firmeza las condiciones del delantero colombiano y aseguró que “está preparado para dar el salto a Boca”.

El técnico argentino, que estuvo al frente del conjunto colombiano entre enero y septiembre de este año, elogió sin matices al atacante de 23 años y lo definió como “un jugador que en el fútbol mundial se perdió”.

Gandolfi recordó sus primeros contactos con Hinestroza y remarcó el impacto que le generó su talento: “A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tuve la primera impresión les dije a mi cuerpo técnico: ‘Va a tener un futuro cercano de selección’”, afirmó en declaraciones para Radio Continental.

Durante su ciclo en AtléticoNacional, Gandolfi dirigió al delantero en 36 partidos, en los que marcó cinco goles y fue parte del plantel que se consagró campeón de la Superliga de Colombia.

En ese contexto, el ex defensor de Talleres y River, que acumuló 51 encuentros como DT del Verde, subrayó que Hinestroza reúne las condiciones necesarias para jugar en el club xeneize.

“Es totalmente desequilibrante y en el uno contra uno van a ver que tiene mucho más acierto que derrota. Tiene la cabeza para jugar en Boca. Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución”, sostuvo.

El entrenador también profundizó en las características futbolísticas del atacante, destacando rasgos que considera cada vez menos frecuentes: “Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza”, explicó.

Además, Gandolfi valoró la evolución que tuvo Hinestroza en los últimos años, tras sus pasos por Palmeiras y Pachuca de México: “Puede jugar en ambas bandas. Entendió que en el fútbol hay dos facetas y sabe tanto atacar como defender. Se convirtió en un jugador más completo”, analizó.