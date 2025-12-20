Juan Sebastián Verón volvió a mostrar su costado más cercano con los hinchas de Estudiantes al viajar en colectivo junto a ellos para presenciar la final del Trofeo de Campeones ante Platense, en San Nicolás. El presidente del club partió desde el estadio UNO acompañado por su esposa, Valentina Martín, y su hija Mila, nacida en enero, compartiendo el trayecto con los fanáticos del Pincha.

Fue la propia Valentina quien compartió en redes sociales una imagen que rápidamente se viralizó: la Brujita durmiendo en el micro con su hija en brazos, camino a una nueva final de Estudiantes.

La presencia de Verón en el colectivo no fue casual. A raíz de una suspensión impuesta por la AFA, el exfutbolista no puede ejercer funciones oficiales, por lo que su única manera de estar presente en el partido fue como un simpatizante más. Lejos de los palcos y los privilegios, eligió acompañar al equipo desde el mismo lugar que miles de hinchas.

El gesto no pasó desapercibido y reforzó el vínculo entre Verón y la gente de Estudiantes, que volvió a verlo mezclado entre los suyos en una jornada especial para el club.