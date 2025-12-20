Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Brujita Verón y otro viaje como hincha en Estudiantes - Platense: en micro junto a su hija Mila

La Brujita Verón y otro viaje como hincha en Estudiantes - Platense: en micro junto a su hija Mila
20 de Diciembre de 2025 | 14:02

Escuchar esta nota

Juan Sebastián Verón volvió a mostrar su costado más cercano con los hinchas de Estudiantes al viajar en colectivo junto a ellos para presenciar la final del Trofeo de Campeones ante Platense, en San Nicolás. El presidente del club partió desde el estadio UNO acompañado por su esposa, Valentina Martín, y su hija Mila, nacida en enero, compartiendo el trayecto con los fanáticos del Pincha.

Fue la propia Valentina quien compartió en redes sociales una imagen que rápidamente se viralizó: la Brujita durmiendo en el micro con su hija en brazos, camino a una nueva final de Estudiantes.

La presencia de Verón en el colectivo no fue casual. A raíz de una suspensión impuesta por la AFA, el exfutbolista no puede ejercer funciones oficiales, por lo que su única manera de estar presente en el partido fue como un simpatizante más. Lejos de los palcos y los privilegios, eligió acompañar al equipo desde el mismo lugar que miles de hinchas.

El gesto no pasó desapercibido y reforzó el vínculo entre Verón y la gente de Estudiantes, que volvió a verlo mezclado entre los suyos en una jornada especial para el club.

