Galería de FOTOS | En La Plata, otra noche de celebración Pincharrata en 7 y 50

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones
La tradicional esquina de 7 y 50 vivía una nueva noche de celebración teñida de rojo y blanco. Al igual que el sábado pasado, los hinchas de Estudiantes se acercaron a la tradicional esquina de La Plata para festejar una nueva estrella, en este caso el Trofeo de Campeones.
Estudiantes de La Plata le ganó agónicamente 2-1 a Platense, en San Nicolás, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025.
Foto: Nicolás Braicovich
