¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Deportes

Galería de FOTOS | En La Plata, otra noche de celebración Pincharrata en 7 y 50

Galería de FOTOS | En La Plata, otra noche de celebración Pincharrata en 7 y 50
20 de Diciembre de 2025

Escuchar esta nota

La tradicional esquina de 7 y 50 vivía una nueva noche de celebración teñida de rojo y blanco. Al igual que el sábado pasado, los hinchas de Estudiantes se acercaron a la tradicional esquina de La Plata para festejar una nueva estrella, en este caso el Trofeo de Campeones.

Estudiantes de La Plata le ganó agónicamente 2-1 a Platense, en San Nicolás, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025.

Multimedia

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

