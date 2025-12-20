Galería de FOTOS | En La Plata, otra noche de celebración Pincharrata en 7 y 50

La tradicional esquina de 7 y 50 vivía una nueva noche de celebración teñida de rojo y blanco. Al igual que el sábado pasado, los hinchas de Estudiantes se acercaron a la tradicional esquina de La Plata para festejar una nueva estrella, en este caso el Trofeo de Campeones.

Estudiantes de La Plata le ganó agónicamente 2-1 a Platense, en San Nicolás, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025.