Allanamientos en La Plata y Punta Lara: secuestran gran cantidad de pastillas, varias con la cara de Chuky

Una investigación por narcomenudeo derivó en dos allanamientos simultáneos realizados en la madrugada del 18 de diciembre, uno en pleno casco urbano de La Plata y otro en la localidad de Punta Lara, donde fue aprehendida una mujer de 32 años y se secuestró una importante cantidad de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Delegación La Plata, , con intervención de la UFI N° 18, a cargo del fiscal Hugo Tesón, y del Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la jueza Marcela Inés Garmendia, del Departamento Judicial La Plata.

La causa se inició de oficio el 7 de noviembre, tras detectarse la comercialización de drogas al menudeo, incluidas sustancias sintéticas, a través de redes sociales. Según la investigación, la actividad se realizaba únicamente los viernes y sábados, en franjas horarias reducidas, desde un departamento ubicado sobre calle 44 entre 4 y 5, en la zona céntrica platense.

Durante las tareas investigativas se realizaron observaciones encubiertas, registros fílmicos y fotográficos, además de dos procedimientos de “comprador previo”, que permitieron incautar cristal y pastillas de éxtasis. A partir de estas diligencias se logró identificar a la presunta responsable, una mujer oriunda de la provincia de Neuquén, quien se habría radicado en La Plata para estudiar.

La aprehendida, sería propietaria del departamento allanado y solo concurría al lugar los días en que concretaba las ventas. Posteriormente, se trasladaba a un domicilio del barrio Villa del Plata, en Punta Lara, donde residía junto a su pareja.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron:

-72,5 gramos de marihuana

-95,8 gramos de “cristal”

-399 pastillas de éxtasis, con distintos logos

-4 gramos de tussi

-hongos alucinógenos

-$113.324 en efectivo

-dos teléfonos celulares,

-una balanza de precisión,

-bolsas tipo ziploc, recortes de nylon y anotaciones de interés para la causa.

La mujer quedó aprehendida y a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar posibles conexiones y responsabilidades adicionales.