Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Policiales

Allanamientos en La Plata y Punta Lara: secuestran gran cantidad de pastillas, varias con la cara de Chuky

Allanamientos en La Plata y Punta Lara: secuestran gran cantidad de pastillas, varias con la cara de Chuky
20 de Diciembre de 2025 | 19:32

Escuchar esta nota

Una investigación por narcomenudeo derivó en dos allanamientos simultáneos realizados en la madrugada del 18 de diciembre, uno en pleno casco urbano de La Plata y otro en la localidad de Punta Lara, donde fue aprehendida una mujer de 32 años y se secuestró una importante cantidad de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Delegación La Plata, , con intervención de la UFI N° 18, a cargo del fiscal Hugo Tesón, y del Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la jueza Marcela Inés Garmendia, del Departamento Judicial La Plata.

La causa se inició de oficio el 7 de noviembre, tras detectarse la comercialización de drogas al menudeo, incluidas sustancias sintéticas, a través de redes sociales. Según la investigación, la actividad se realizaba únicamente los viernes y sábados, en franjas horarias reducidas, desde un departamento ubicado sobre calle 44 entre 4 y 5, en la zona céntrica platense.

Durante las tareas investigativas se realizaron observaciones encubiertas, registros fílmicos y fotográficos, además de dos procedimientos de “comprador previo”, que permitieron incautar cristal y pastillas de éxtasis. A partir de estas diligencias se logró identificar a la presunta responsable, una mujer oriunda de la provincia de Neuquén, quien se habría radicado en La Plata para estudiar.

La aprehendida, sería propietaria del departamento allanado y solo concurría al lugar los días en que concretaba las ventas. Posteriormente, se trasladaba a un domicilio del barrio Villa del Plata, en Punta Lara, donde residía junto a su pareja.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron:

LE PUEDE INTERESAR

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron al narco que contactó a Lara para que fuera a la "fiesta"

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Piñas y patadas en Plaza San Martín con el "Tito" como espectador

-72,5 gramos de marihuana
-95,8 gramos de “cristal”
-399 pastillas de éxtasis, con distintos logos
-4 gramos de tussi
-hongos alucinógenos
-$113.324 en efectivo
-dos teléfonos celulares,
-una balanza de precisión,
-bolsas tipo ziploc, recortes de nylon y anotaciones de interés para la causa.

La mujer quedó aprehendida y a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar posibles conexiones y responsabilidades adicionales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lucas Alario puso el 1 a 1 ante platense y ahora Estudiantes quiere ir por el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Lucas Alario puso el 1 a 1 ante platense y ahora Estudiantes quiere ir por el Trofeo de Campeones

Un partido que podría ser el adiós de varios

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

En fotos y videos.- El color de los hinchas en el estadio de San Nicolás: caravana desde La Plata y tribunas colmadas

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia
Últimas noticias de Policiales

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron al narco que contactó a Lara para que fuera a la "fiesta"

VIDEO. Piñas y patadas en Plaza San Martín con el "Tito" como espectador

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Deportes
Lucas Alario puso el 1 a 1 ante platense y ahora Estudiantes quiere ir por el Trofeo de Campeones
VIDEOS.- Goles: la ley del ex de Zapiola y Alario que cortó la sequía
VIDEO. El platense Momo dijo presente en la tribuna del calamar y se subió al paravalanchas
En fotos y videos.- El color de los hinchas en el estadio de San Nicolás: caravana desde La Plata y tribunas colmadas
Está delicado y tuvo un paro: el empresario y piloto Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente
La Ciudad
Fotos | El centro platense al ritmo de Papá Noel: horarios extendidos, shows y ofertas en los centros comerciales de La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Vieytes celebra su 133° aniversario: el pueblo de Magdalena que se proyecta como destino turístico
VIDEO. El Muñeco del Tanque apuesta a Avatar para su edición de fin de año en La Plata
Papá Noel ya recorre los barrios de La Plata repartiendo regalos, sonrisas y felicidad
Información General
25 de Mayo: proponen reforma fiscal con la eliminación de diez tasas municipales
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Espectáculos
En este íspa no trabaja el que no quiere
Estalló la guerra entre Ducatenzeiler y Azzaro: "Me hizo una operación, no hay retorno, se terminó"
¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas
Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla