Lucas Alario, el héroe de San Nicolás: "Estudiantes te da alegría y mística"

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones
La celebración Pincha seguirá de madrugada en Plaza Moreno frente a la Municipalidad
Escuchar esta nota
Luego de la consagración de Estudiantes de La Plata en el Trofeo de Campeones, tras vencer a Platense, los protagonistas del Pincha expresaron su alegría y resaltaron la mística del club, el esfuerzo colectivo y el clima familiar que se vive puertas adentro.
El héroe de la final fue Lucas Alario, autor de los goles decisivos, quien subrayó el valor del trabajo y la identidad albirroja. “Tengo todavía un año con el club. Estudiantes te da alegría y mística. Uno se mata para conseguir estas cosas tan lindas, junto a nuestras familias y los cocineros”, señaló. Además, remarcó la confianza del grupo: “Confiamos y trabajamos este partido. Dimos todo lo nuestro como lo venimos haciendo. Cuando hacés las cosas bien, sale bien”.
Alario también tuvo palabras de reconocimiento para el rival: “Hay que felicitar a Platense, porque ellos tuvieron vacaciones y una pretemporada para preparar este partido. Laburaron muy bien e hicieron un partido muy trabado. Nos costó entrarles, pero por suerte tenía guardados esos dos golcitos”.
Por su parte, Medina destacó el sentido de pertenencia que caracteriza al club. “Estudiantes es una familia. Desde el primer día te lo hacen sentir, desde los que cocinan hasta los utileros. La gente también te hace sentir el cariño”, afirmó. En la misma línea, valoró la identidad competitiva del equipo: “En este club se palpa la mística y lo demostramos en la Copa Libertadores. Merecíamos más y le ganamos al campeón, pero en los penales no se nos dio”.
Otro de los que habló fue Edwin Cetré, quien realizó una autocrítica sobre su rendimiento personal. “Estoy en deuda con el gol. Fue un año malo en ese sentido y tengo que mejorar”, reconoció, aunque evitó definiciones sobre lo que vendrá: “No sé qué va a pasar con mi futuro”.
Finalmente, Fernando Muslera puso el foco en la felicidad y el esfuerzo colectivo. “La alegría es lo que te ayuda a seguir adelante. Estoy muy feliz y muy contento por los dos títulos que conseguimos y por el sacrificio de estos chicos”, expresó, y cerró con una frase distendida: “Que la alegría me haga mal toda la vida”.
