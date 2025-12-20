Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi por una dolencia abdominal

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones
Política 20/12/2025 20:00:20
Buenos Aires, 20 diciembre (NA) —Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada hoy al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal.
El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para estudios complementarios.
Según se pudo saber, cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi.
