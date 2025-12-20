Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Política y Economía

Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi por una dolencia abdominal

Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi por una dolencia abdominal
20 de Diciembre de 2025 | 20:15

Escuchar esta nota

Política 20/12/2025 20:00:20
Buenos Aires, 20 diciembre (NA) —Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada hoy al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal.

El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para estudios complementarios.

Según se pudo saber, cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

Un partido que podría ser el adiós de varios

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

En fotos y videos.- El color de los hinchas en el estadio de San Nicolás: caravana desde La Plata y tribunas colmadas

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- Frío saludo de Milei y Lula en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú

El PJ se fue a marzo: el 15, la fecha para la interna

La paradoja de combatir al aliado y después necesitarlo

Milei viaja a la cumbre del Mercosur en Brasil
Información General
25 de Mayo: proponen reforma fiscal con la eliminación de diez tasas municipales
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Espectáculos
En este íspa no trabaja el que no quiere
Estalló la guerra entre Ducatenzeiler y Azzaro: "Me hizo una operación, no hay retorno, se terminó"
¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas
Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
Deportes
Las otras finales que disputará el Pincha por ser el ganador del Trofeo de Campeones
VIDEO.- Goles: El doblete de Alario que cortó la sequía y la ley del ex de Zapiola
¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones
VIDEO. El platense Momo dijo presente en la tribuna del calamar y se subió al paravalanchas
En fotos y videos.- El color de los hinchas en el estadio de San Nicolás: caravana desde La Plata y tribunas colmadas
Policiales
Allanamientos en La Plata y Punta Lara: secuestran gran cantidad de pastillas, varias con la cara de Chuky
Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron al narco que contactó a Lara para que fuera a la "fiesta"
VIDEO. Piñas y patadas en Plaza San Martín con el "Tito" como espectador
Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla