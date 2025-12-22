Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
La víctima, de 30 años, fue herida de bala en la cadera. Según el caso, irrumpió en un auto donde una pareja tenía un encuentro íntimo
Un incidente ocurrido durante la madrugada de la jornada de ayer en Mar del Plata dejó a un hombre de 30 años herido de bala luego de interrumpir un encuentro sexual que su pareja mantenía con otro hombre dentro de un vehículo. El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida Champagnat y Rodríguez Peña y derivó en una causa judicial que ahora intenta determinar cómo se desarrollaron los hechos y quién fue el responsable del disparo.
Según la reconstrucción policial, el conductor del automóvil se encontraba dentro del vehículo junto a una mujer cuando el hombre herido llegó hasta el lugar. De acuerdo con las primeras versiones, el recién llegado sería pareja de la mujer y estaba en las inmediaciones. Al advertir la escena, se acercó al auto y se asomó por una ventanilla.
A partir de ese momento comenzó una discusión entre ambos hombres. Durante el intercambio, la mujer bajó del vehículo y se produjo un forcejeo. En ese contexto, el conductor extrajo un arma de fuego, apuntó hacia afuera del auto y efectuó un disparo que impactó en la cadera del hombre que había irrumpido.
El tirador escapó en el vehículo y quedó identificado como el principal sospechoso. Personal policial inició un operativo en el lugar y trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica. La víctima permanece internada y fuera de peligro.
Durante las primeras horas de investigación se incorporaron datos vinculados a los antecedentes penales de los involucrados. Según fuentes oficiales, el hombre herido cuenta con registros judiciales desde 2020 por encubrimiento, robo y tentativa de robo. La mujer también presenta antecedentes por violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.
La causa quedó a cargo de la Comisaría 4ª de Mar del Plata y del fiscal Alejandro Pelegrinelli. Los investigadores analizan cámaras de seguridad para obtener imágenes del auto y determinar la identidad del tirador. La investigación fue caratulada inicialmente como abuso de armas y lesiones, a la espera de nuevos elementos que permitan definir con mayor precisión el desarrollo del episodio.
El hecho ocurrió en la vía pública y en horario nocturno, lo que llevó a la policía a trabajar en el lugar para asegurarlo, reunir testigos y recolectar pruebas. Por el momento, el principal objetivo de la pesquisa es localizar al conductor del auto, que permanece prófugo.
