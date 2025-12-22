Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Discusión, forcejeo y un final violento

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

La víctima, de 30 años, fue herida de bala en la cadera. Según el caso, irrumpió en un auto donde una pareja tenía un encuentro íntimo

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

El afectado fue trasladado al Hospital Alende de Mar del PLata / web

22 de Diciembre de 2025 | 02:00
Edición impresa

Un incidente ocurrido durante la madrugada de la jornada de ayer en Mar del Plata dejó a un hombre de 30 años herido de bala luego de interrumpir un encuentro sexual que su pareja mantenía con otro hombre dentro de un vehículo. El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida Champagnat y Rodríguez Peña y derivó en una causa judicial que ahora intenta determinar cómo se desarrollaron los hechos y quién fue el responsable del disparo.

Según la reconstrucción policial, el conductor del automóvil se encontraba dentro del vehículo junto a una mujer cuando el hombre herido llegó hasta el lugar. De acuerdo con las primeras versiones, el recién llegado sería pareja de la mujer y estaba en las inmediaciones. Al advertir la escena, se acercó al auto y se asomó por una ventanilla.

A partir de ese momento comenzó una discusión entre ambos hombres. Durante el intercambio, la mujer bajó del vehículo y se produjo un forcejeo. En ese contexto, el conductor extrajo un arma de fuego, apuntó hacia afuera del auto y efectuó un disparo que impactó en la cadera del hombre que había irrumpido.

El tirador escapó en el vehículo y quedó identificado como el principal sospechoso. Personal policial inició un operativo en el lugar y trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica. La víctima permanece internada y fuera de peligro.

Durante las primeras horas de investigación se incorporaron datos vinculados a los antecedentes penales de los involucrados. Según fuentes oficiales, el hombre herido cuenta con registros judiciales desde 2020 por encubrimiento, robo y tentativa de robo. La mujer también presenta antecedentes por violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.

La causa quedó a cargo de la Comisaría 4ª de Mar del Plata y del fiscal Alejandro Pelegrinelli. Los investigadores analizan cámaras de seguridad para obtener imágenes del auto y determinar la identidad del tirador. La investigación fue caratulada inicialmente como abuso de armas y lesiones, a la espera de nuevos elementos que permitan definir con mayor precisión el desarrollo del episodio.

LE PUEDE INTERESAR

Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell

LE PUEDE INTERESAR

Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS

El hecho ocurrió en la vía pública y en horario nocturno, lo que llevó a la policía a trabajar en el lugar para asegurarlo, reunir testigos y recolectar pruebas. Por el momento, el principal objetivo de la pesquisa es localizar al conductor del auto, que permanece prófugo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

La curiosa historia de González Pirez

Cristian Medina: del escepticismo al título

“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Últimas noticias de Policiales

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual

Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell

Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS
La Ciudad
Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos
Subió a $25.000 el bono para consultas médicas
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad
Abrió la temporada de pileta en la Universidad
Espectáculos
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Adiós a Claudio Segovia: el hombre que hizo que el tango vuelva a nacer
Un clásico: los Noeles en La Nonna
“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen
Dolor en Hollywood por la muerte de James Ransone, el recordado Ziggy Sobotka
Información General
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Los números de la suerte del lunes 22 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
Deportes
VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad
La curiosa historia de González Pirez
Cristian Medina: del escepticismo al título
VIDEO. José Sosa y el legado de Bilardo y Zubeldía

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla