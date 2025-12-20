Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

La Ciudad |Edición enriquecida con pinturas y un diccionario de modismos

Llega el Martín Fierro, con un cupón de descuento

Se publicará mañana domingo y permitirá comprar el libro a sólo $15 mil. Opción para quienes coleccionaron los fascículos

Llega el Martín Fierro, con un cupón de descuento

La edición, de lujo, viene con reproducciones de cuadros

20 de Diciembre de 2025 | 03:07
Edición impresa

El diario presenta una nueva propuesta cultural imperdible para los amantes de la literatura. Se trata de la adquisición con descuento de una edición especial del “Martín Fierro”, la obra cumbre de José Hernández, que destaca no sólo por su contenido literario, sino por su altísima calidad estética.

Esta versión renovada cuenta con papel ilustración y está enriquecida con reproducciones de cuadros de destacados pintores argentinos.

Además, incluye un diccionario especializado diseñado para ayudar a los lectores a comprender los términos y modismos utilizados por los hombres y mujeres que habitaron la inmensidad de la pampa argentina.

Precios y beneficios con cupón

El lanzamiento llega con una promoción exclusiva para los lectores habituales del diario.

Quienes presenten el cupón de descuento que vendrá impreso en la edición de este domingo, podrán adquirir el libro a un precio promocional de 15.000 pesos.

El precio general para quienes no cuenten con el cupón será de $25.000.

Servicio de encuadernación

Para aquellos lectores que ya han estado coleccionando los fascículos individuales de la obra, el diario ofrece un servicio adicional de encuadernación profesional por un costo de 3.000 pesos, permitiendo así conservar la obra completa en un formato de libro duradero.

Para tomar la propuesta conviene agendar los siguientes datos útiles: el lugar de la compra es diagonal 80 N° 817; el horario, de lunes a viernes, entre las 9 y las 18. Es fundamental no olvidar el cupón en la edición impresa que llega con el diario mañana.

Así las cosas, será una nueva oportunidad para acceder al poema narrativo en verso que se constituyó en una obra literaria ejemplar del género gauchesco, escrita por el poeta, político, periodista y militar argentino en 1872.

Es considerado el libro nacional, que representa la vida, costumbres y desafíos del gaucho.

En suma, una obra que se transformó en uno de los emblemas de la identidad nacional.

 

