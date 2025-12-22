Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Es el nuevo tope que pueden cobrar los profesionales de la salud para el BEP. No se paga en clínicas ni sanatorios
Los médicos han dispuesto una actualización significativa en el valor máximo del Bono de Ejercicio Profesional (BEP), la herramienta arancelaria que regula el pago de consultas y prácticas médicas a profesionales por fuera de los honorarios fijados por convenios con obras sociales. El nuevo tope, que los médicos podrán aplicar a sus consultas, quedó establecido en 25.000 pesos, con el objetivo de atenuar la brecha que existe entre los honorarios que abonan las obras sociales y el costo real de una prestación médica de calidad.
Este ajuste tarifario busca otorgar un margen de maniobra a los profesionales de la salud, permitiéndoles mantener la calidad de la atención ante el constante aumento de los costos operativos, que incluyen el mantenimiento de consultorios, la compra de insumos, la actualización tecnológica y el pago de personal auxiliar. El bono, que no es obligatorio y se aplica en el marco de la libre contratación entre paciente y médico, funciona como un pago adicional por la consulta o el procedimiento, que luego debe ser absorbido por el paciente, con la posibilidad de solicitar un reintegro posterior a su obra social, dependiendo de la cobertura que posea.
El BEP tiene sus raíces en una iniciativa surgida de los propios profesionales médicos y sociedades científicas, en respuesta a la crisis arancelaria que afecta al sector desde hace años. La creación de este bono representó una medida de autodefensa ante el persistente atraso en los valores que pagan las principales obras sociales y prepagas por las prestaciones, una situación que, según los médicos, amenaza la sustentabilidad del sistema de salud privado y mixto.
Originalmente, esta herramienta fue ideada por un conjunto de sociedades científicas de distintas especialidades que vieron la necesidad de establecer un mecanismo para que el profesional pudiera cobrar un honorario acorde a la complejidad y la calidad del servicio brindado, sin romper por completo los convenios con las entidades financiadoras. La implementación del BEP permitió a los médicos sostener la continuidad de la atención sin recurrir a la ruptura masiva de convenios, lo que habría dejado a miles de afiliados sin cobertura directa.
El fundamento del bono se basa en reconocer la especialización, el tiempo invertido en la consulta y la experiencia del profesional. Los profesionales de la salud argumentaron que, mientras los costos de vida y la inflación crecen, los aranceles de las obras sociales se actualizan a un ritmo mucho más lento, haciendo insostenible la práctica médica. El BEP se convirtió, así, en un complemento que intenta nivelar los honorarios profesionales con los costos del mercado, mejorando las condiciones laborales de los médicos y, consecuentemente, asegurando que la calidad de la atención no se degrade.
La aplicación del BEP sigue generando tensiones en el sistema, porque muchos pacientes perciben que impacta de modo directo en sus bolsillos y temen que si no lo pagan puede generar inconvenientes con el profesional de salud que lo percibe.
El último ajuste que se había aplicado fue en enero de este año, cuando el precio se estableció en 15.000 pesos.
