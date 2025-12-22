Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Supercopa internacional entre el pincha y central

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

rosario central y estudiantes van por la supercopa internacional

22 de Diciembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

Tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones, el Pincha consiguió el boleto para disputar la final de la Supercopa Internacional, que será nada menos que ante Rosario Central, luego del escándalo del pasillo. Desde el Canalla lo viven con mucha presión.

Luego de lo sucedido el 23 de noviembre en el Gigante de Arroyito, cuando el plantel albirrojo le dio la espalda al “campeón de La Liga”, en los octavos de final dle Torneo Clausura, la relación entre ambas Instituciones se quebró para siempre. A lo que también se sumaron las duras declaraciones dirigenciales de un lado y del otro.

Pese a esto, el destino y el fútbol los volvió a poner cara a cara, pero esta vez por la definición de una estrella. Por parte Rosario, viven la final como una situación de vida o muerte, donde buscan tomarse revancha por el gesto.

Siguiendo esta misma línea, los hinchas se expresaron en redes sociales con entusiasmo y ardor. “Probablemente, por todo el contexto que lo rodea, la mejor final que nos pudo haber tocado. Una oportunidad inmejorable. Vamos por la gloria. Una vez más y todos juntos”, publicó un usuario en su cuenta de X.

Pero no solo los simpatizantes le ponen picante a la situación, sino que también los medios rosarinos, que la ven como la “final del año”. En este sentido, tras el triunfo de Estudiantes contra Platense, La Capital publicó: “Habrá revancha en la Supercopa Internacional”; El Ciudadano: “La final del morbo”.

El Diario de Central: “La revancha más esperada de todas”, mientras que dentro de la nota, tildó a la definición de “no será una final más sino que este partido puede marcar un antes y un después en la historia de Central”.

Por su parte, desde La Plata, son conscientes de que se juegan un título, pero no lo viven con la presión que muestran desde la ciudad santafesina. Algunos simpatizantes albirrojos dejaron en claro su postura en redes sosteniendo que la importancia del torneo “no es tal como hablan en Rosario”.

 

