Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell

A más de 48 horas del hallazgo sin vida de Camila Rodríguez, una joven de 28 años encontrada muerta en City Bell, la investigación judicial continúa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, mientras crecen los interrogantes y el reclamo de su familia para que el caso sea esclarecido.
El trágico episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 20 de diciembre, en una casa ubicada en la calle 455 entre 20 y 21 A. Personal policial fue convocado al lugar a través de un llamado al 911 y, al arribar, se entrevistó con la pareja de la víctima, quien manifestó haberla hallado sin signos vitales dentro del domicilio.
Minutos después se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el fallecimiento cerca de la 1.40. Por disposición de la UFI N° 2 del Departamento Judicial La Plata, se preservó la escena y se dio intervención a Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes antes del traslado del cuerpo a la morgue judicial.
Voceros vinculados a la investigación indicaron a este diario que, en su primera declaración, el novio de la joven deslizó que Camila habría tomado una decisión extrema. No obstante, la Justicia aún no dio por acreditada ninguna hipótesis y ordenó avanzar con distintas medidas para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.
En ese marco, trascendió que la pareja habría atravesado una discusión días antes del hecho, situación que también forma parte del análisis judicial, aunque por el momento no existen imputaciones ni conclusiones definitivas.
Desde el entorno familiar de Camila expresaron públicamente sus dudas respecto de la versión inicial y reclamaron un profundo esclarecimiento. A través de redes sociales, allegados manifestaron que la joven “fue hallada sin vida de manera dudosa” y remarcaron que la causa esté caratulada como averiguación de causales de muerte refleja que todavía hay preguntas sin respuesta.
“Camila vivía en un contexto de violencia de género. Hay una nena de 11 años que perdió a su mamá. Pedimos a la Justicia responsabilidad y esclarecimiento de los hechos”, señalaron familiares en una publicación que rápidamente se viralizó y despertó muestras de acompañamiento y solidaridad en el barrio.
En otros mensajes, amigos describieron a la joven como “llena de vida” y lamentaron lo ocurrido: “Otra tragedia más en nuestro querido barrio. Acompañamos a la familia en su dolor”, expresaron.
Por estas horas la causa sigue en etapa investigativa y se aguardan los resultados de las pericias forenses y otros elementos clave para determinar las circunstancias del fallecimiento.
