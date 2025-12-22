Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Cristina Kirchner pasó su segundo día internada en el Sanatorio Otamendi donde fue operada por una apendicitis. En su entorno aseguraron que se encuentra bien y no descartaban el alta médica en las próximas horas.
“Yo separo las cuestiones políticas de lo importante, y deseo que se recupere pronto”, sorprendió anoche el presidente Javier Milei cuando la consultaron sobre la salud de la expresidenta.
El sanatorio porteña difundió a última hora del sábado el primer parte médico, y por ahora el único, sobre la operación a la que fue sometida Cristina Kirchner. Según el parte, “la paciente fue sometida en horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”, y se precisó que “evoluciona hasta el momento sin complicaciones posoperatorias”.
El diputado nacional Máximo Kirchner, mientras, agradeció las muestras de afecto y el acompañamiento de la gente a su madre, en medio de su internación por la operación de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.
El hijo de la exmandataria se expresó agradecido por la compañía de la militancia, compartiendo en sus redes sociales diferentes imágenes de las personas que se congregaron en las puertas del hospital porteño.
A las fotografías en las que se destacan pancartas como “Nunca caminarás sola”, “Cristina siempre con vos”, “Fuerza Cristina”, Máximo sumó un pequeño texto en el que manifestó “gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”.
La ex jefa de Estado también contó con el acompañamiento de dirigentes peronistas, entre los que estaban presentes se encontraban la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, entre otros.
El traslado se decidió durante la tarde del sábado, luego de que médicos la evaluaran en su departamento de la calle San José al 1111, donde cumple prisión domiciliaria.
Debido a una dolencia abdominal, se consideró necesario realizar estudios más exhaustivos en el centro asistencial porteño. Todo fue con autorización judicial.
La expresidenta, de 72 años, cumple su condena en el barrio de Constitución tras el fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad.
