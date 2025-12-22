Desde el Gobierno buscan bajar la tensión con el PRO: "Tenemos que seguir trabajando juntos"

VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
"Es lo que la sociedad nos pidió", sostuvo el ministro del Interior, Diego Santilli
Escuchar esta nota
El ministro del Interior, Diego Santilli, defendió hoy las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) por parte de la Cámara de Diputados que fueron cuestionadas por su partido el PRO, aunque también remarcó que no hay una ruptura y que deben seguir trabajando juntos.
“Está claro que es potestad del Congreso, eso no es algo que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero se sustanciará en la Justicia”, dijo Santilli en declaraciones a la prensa.
En esa línea, Santilli negó una ruptura con el partido amarillo: “Tenemos que seguir trabajando todos juntos, es lo que la sociedad nos pidió”.
El diputado nacional y presidente del bloque PRO, Christian Ritondo, promovió una acción de amparo ante la Justicia para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025. La medida judicial busca impugnar la designación de los nuevos auditores generales para integrar la AGN, que se realizó durante la madrugada del pasado 18 de diciembre.
La presentación judicial incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti. El resultado de la acción fue luego de un acuerdo entre el bloque de La Libertad Avanza y Unión por la Patria.
Por otro lado, Santilli se mostró optimista con la eventual sanción del Presupuesto 2026 en el Senado: “El Gobierno sostiene el equilibrio fiscal que nos llevó a bajar la inflación, a crecer, y lo que en el Senado se defina es tener Presupuesto, que hace 3 años Argentina no lo tiene”.
“El objetivo es tener todo el paquete de medidas que el Presidente ha mandado al Congreso. Dimos un paso enorme y así lo ven reflejados los medios y los mercados”, agregó Santilli.
