La Ciudad

Los médicos de La Plata levantan la bandera a favor de la vacunación
22 de Diciembre de 2025 | 08:05

Escuchar esta nota

La Agremiación Médica Platense emitió un comunicado en las últimas horas en el que reafirma su postura "inequívoca" a favor de la vacunación "como una de las intervenciones de salud pública de mayor impacto positivo en la historia de la medicina". Asegura que "la evidencia científica acumulada a lo largo de décadas demuestra que las vacunas han contribuido de manera decisiva a la reducción de la morbimortalidad, la erradicación y el control de enfermedades prevenibles, y el aumento de la expectativa y calidad de vida de la población".

"La vacunación constituye una herramienta segura, eficaz y costo-efectiva, basada en sólidos procesos de investigación, evaluación regulatoria y vigilancia permanente. Su implementación sistemática ha permitido prevenir brotes, proteger a los grupos más vulnerables —como niños, personas mayores, embarazadas y personas con comorbilidades— y disminuir la carga sobre el sistema de salud" agrega la entidad de los médicos de nuestra ciudad.

Desde la AMP sostienen que resulta fundamental comprender que los beneficios de las vacunas trascienden el plano individual: "Mantener coberturas vacunales adecuadas es esencial para sostener la inmunidad colectiva, mecanismo que protege a quienes no pueden vacunarse por indicaciones médicas y reduce la circulación de agentes infecciosos en la comunidad. La disminución de dichas coberturas conlleva un riesgo real de reemergencia de enfermedades que hoy son prevenibles".

Manifiestan que como profesionales de la salud "asumimos la responsabilidad ética y social de promover información clara, veraz y basada en evidencia científica, así como de combatir la desinformación que puede generar dudas infundadas y poner en riesgo la salud pública. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación sanitaria, el diálogo respetuoso con la comunidad y el acompañamiento de las políticas públicas orientadas a fortalecer los programas de inmunización".

De esta forma, la Agremiación Médica Platense insta a la población a cumplir con los calendarios de vacunación vigentes y a las autoridades sanitarias a "garantizar el acceso equitativo, oportuno y sostenido a las vacunas, entendiendo que invertir en vacunación es invertir en salud, equidad y futuro".

Para cerrar dejaron un mensaje claro: "La vacunación salva vidas. Sostener y mejorar las coberturas vacunales es una responsabilidad colectiva que requiere del compromiso del Estado, del equipo de salud y de la sociedad en su conjunto".

 

