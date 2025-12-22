Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

Llegó el día esperado por muchos. Nacho Fernández, el refuerzo por el que Gimnasia apostó todas sus cartas, será presentado de manera oficial en la sede social a partir de las 10, lo que marcará su retorno al club que lo vio nacer después de una década.

El ex futbolista de River, reconocido hincha del Lobo, cumplió con su palabra, y el viernes por la tarde se convirtió en el primer refuerzo del equipo que comanda Fernando Zaniratto para encarar la temporada 2026.

Nacho, que volverá a lucir la camiseta mens sana con el 8 en su espalda (el que venía utilizando Bautista Merlini, que aún no solucionó su continuidad), el número preferido y el que supo llevar en su anterior paso por la institución. logró alcanzar un acuerdo con la dirigencia que encabeza Carlos Anacleto, después de algunos días de negociaciones. Si bien en el medio apareció en escena Argentinos Juniors, que también pretendía contratar sus servicios, el volante nacido en la ciudad de Castelli, mantuvo su palabra de volver a Gimnasia, y cumplió.

El regreso de Nacho Fernández fue uno de los principales objetivos del mercado de pases de la nueva dirigencia y lo pudo cerrar antes de fin de año, por lo que se convierte en el primer refuerzo y se sumará a la pretemporada el próximo 2 de enero, fecha en que el plantel se reencontrará en el predio de Estancia Chica. El ex volante de River firmará un contrato de un año, con opción a renovar por uno más.

En las últimas horas, Fernández utilizó su red social Instagram y escribió sobre “sentimientos encontrados”, de agradecimiento y la certeza de que es “tiempo de volver a casa”. Y también le dedicó un mensaje a River.

“Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado…Son sentimientos encontrados de tristeza por no haberme podido despedir como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”.

“Y de felicidad, porque junto con todos mis compañeros dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia!!”.

“Agradecer a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mí y también agradecer a la gente por el cariño que recibí en mis dos etapas en el club… Sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia”.

El cierre marcó el punto de inflexión. “Me toca volver a casa”, puso, en referencia a su regreso a Gimnasia. Un retorno cargado de simbolismo, que combina pasado, identidad y presente. River queda atrás con afecto; el Lobo, por delante, con expectativa”.

SU DEBUT EN GIMNASIA

Nacho Fernández debutó con la camiseta de Gimnasia el 2 de octubre de 2010 ingresando desde el banco de suplentes en la derrota del conjunto tripero ante Argentinos Juniors con el dorsal número 33. Para el torneo siguiente tuvo a disposición el número 32, pero no sumó minutos y posteriormente, fue cedido a préstamo a Temperley donde mayoritariamente utilizó la mítica diez.

En su vuelta al club que lo vio nacer, el equipo se encontraba participando en la B Nacional, por lo que los dorsales se disponían en aquel entonces del 1 al 11 en cada encuentro. Sin embargo, cuando le tocó ser titular en su primera etapa, Fernández supo utilizar la camiseta 11, y en el último semestre antes de ascender, comenzó a utilizar la 8, que luego utilizaría hasta que fue transferido a River, donde permaneció diez año