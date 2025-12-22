Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

A un equipo médico del Hospital San Martín

Premian avance sobre ejercicios en hipertensos

Premian avance sobre ejercicios en hipertensos

El equipo médico ganador en el gimnasio montado en el expoliclínico

22 de Diciembre de 2025 | 01:54
Edición impresa

En el contexto de la 1er Jornada de Investigación y Vinculación realizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad local, el grupo de trabajo de la Unidad de Enfermedades Cardiometabólicas (UECM) del hospital San Martín de La Plata ha logrado el premio al mejor trabajo científico en investigación clínica y epidemiológica, con su ensayo clínico realizado sobre dos modalidades de ejercicio físico controlado, como estrategia terapéutica no farmacológica en pacientes con hipertensión nocturna.

Este estudio involucró a paciente con valores elevado de presión arterial durante las horas de sueño, medida a través del Monitorio Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA). Este fenotipo de hipertensión -explican- es prevalente en la población mundial y es la que más relación posee con las enfermedades y muerte cardiovascular. Cuentan que mediante una aleatorización, los pacientes incluidos en el estudio, realizaron durante 3 meses 3 veces por semana en días no consecutivos una de las dos modalidades de ejercicio protocolizadas para la investigación: 1- ejercicio cardiorespiratorio Intervalado de Alta Intensidad (HIIT) en un cicloergómetro con volúmenes que iban de 15 a 24 minutos por sesión a intensidades del 80 al 95% de consumo de oxígeno máximo y 2- ejercicio de fuerza Isométrico (sentadilla contra la pared) con intervalos de trabajo de 2 minutos intercalados con periodos de pausa de la misma duración repitiéndolo 4 veces por sesión.

Los protocolos se llevaron a cabo bajo la supervisión de profesores de Educación Física “altamente especializado que forman parte del primer gimnasio en un Hospital Público de la Provincia destinado a la asistencia e investigación científica en la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como hipertensión arterial, diabetes, entre otras”. La UECM, detallan, es la primera experiencia de un hospital público donde en el mismo espacio físico dialogan distintas profesiones tales como: médicos, profesores en educación física, nutricionistas, enfermeros, trabajadores sociales, que junto al personal administrativo desarrollan un trabajo mancomunado con el objetivo de prevenir las enfermedades cardiovasculares y con ello mejorar la salud de los pacientes. Dicen que esta tarea es de “crucial importancia” ya que, en el mundo y en Argentina en particular, la principal causa de muerte se debe a las enfermedades cardiovasculares, siendo la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo y la obesidad los principales factores de riesgo.

Los profesionales responsables del estudio ganador resaltan la importancia de utilizar distintas estrategias sobre la incorporación de hábitos saludables en el de la población para incidir positivamente en la disminución de estas enfermedades junto al ahorro del gasto sanitario que ellas ocasionan en los estados nación.

Los profesionales son pioneros en investigaciones sobre hipertensión arterial que lograron múltiples premios y publicaciones internacionales en la última década en distintas áreas como embarazo, diabetes, niños y adultos jóvenes entre otros. Sus publicaciones en revistas de alto impacto biomédico, cuentan, son referenciadas por las principales guías sobre el manejo de hipertensión arterial europeas y americanas.

 

