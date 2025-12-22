Sesiona el Concejo local y trata la licencia de Alak

El Concejo Deliberante local sesionará mañana, en lo que será el primer cónclave en el recinto con su nueva integración, y se espera que, entre los proyectos del orden del día se autorice al intendente, Julio Alak, a tomar una licencia estival de 10 días a mediados del mes próximo.

Se trata de la sesión que había sido prevista para el jueves de la semana pasada, pero suspendida a causa de la movilización convocada al Congreso de la Nación, contra la reforma laboral, de la que ediles del oficialismo decidieron participar.

El traspaso de la fecha levantó polémica con los bloques de la oposición, como La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que reclamaron que el deliberativo “funcione con normalidad sin especular con cuestiones ideológicas”.

Si bien aún resta la reunión de Labor Legislativa, que se llevará a cabo hoy y donde los presidentes de bloques pueden incorporar nuevos expedientes al temario, trascendió que es seguro que se trate la solicitud de licencia del intendente Alak.

El trámite es una formalidad que se lleva a cabo todos los años para estas fechas, ya que es el Cocejo el que debe autorizar al jefe del Departemento Ejecutivo, la solicitud de un período de ausencia, que en este caso es por motivos de descanso estival. Según trascendió, se trataría de 10 días a mediados de enero.

Sin embargo, en la oportunidad, tanto el oficialismo como la oposición presentarán proyectos de ordenanza, decreto o declaración para ser abordados sobre tablas o en las comisiones que se conformen el año que viene.

Entre ellos se encuentra la iniciativa del presidente del bloque del PRO-JxC, Nicolás Morzone, para que el personal de seguridad municipal esté autorizado a portar armas taser. Se trata de dispositivos de electrochoque no letal (o menos letal) que dispara dardos con sondas conductoras para aplicar una descarga eléctrica, interrumpiendo el control muscular voluntario y causando una incapacitación neuromuscular temporal (parálisis) sin perder el conocimiento, usándose para reducir a personas en situaciones de conflicto sin recurrir a armas de fuego.

Además, el mismo edil adelantó a EL DIA la presentación de otra iniciativa que busca prohibir los caños de escape que provocan contaminación sonora, tanto en automóviles como en motos, procediendo a multas o secuestros, en caso de que realicen cortes, que provoquen molestias y disturbios vecinales.

NUEVA INTEGRACIÓN

La sesión de mañana será la primera que el Concejo lleve a cabo con la integración resultante de las elecciones del 7 de septiembre en la Ciudad. El 11 de diciembre pasado asumieron sus bancas siete nuevos ediles de Fuerza Patria, a excepción de Juan Granillo Fernández, que renueva su mandato, y cinco por La Libertad Avanza.

De este modo, la relación de fuerzas se plasmará en el hemiciclo platense con una conformación de 12 concejales del peronismo; siete de La Libertad Avanza; dos del PRO-JxC y tres monobloes de Propuesta Vecinal, Asap Nueva Generación y la UCR.

Durante la preparatoria de asunción de mandatos, se reeligió a Marcelo Galland como presidente del Cuerpo y a Granillo Fernández como Vicepresidente. En tanto, el libertario Juan Pablo Allan.