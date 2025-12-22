Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Robos en banda, casas saqueadas y violencia callejera

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

Un ataque piraña en 2 y 41, una asalto en una vivienda de 501 entre 16 y 17 y la agresión a un automovilista en la zona de 1 y 62, marcaron una seguidilla de hechos violentos ocurridos durante la noche y madrugada

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

en la zona de 501 entre 16 y 17 saquearon una vivienda / web

22 de Diciembre de 2025 | 02:02
Edición impresa

Una serie de hechos delictivos registrados en las últimas horas en la ciudad de La Plata volvió a poner en foco la problemática de la inseguridad, con episodios que incluyeron robos violentos en la vía pública, una entradera en una vivienda y la agresión a un automovilista. Los casos ocurrieron en zonas céntricas y residenciales, principalmente durante la madrugada y la tardenoche, horarios en los que vecinos advierten una menor presencia preventiva.

El episodio más grave se produjo en inmediaciones de la estación de trenes, en la intersección de las calles 2y 41. Allí, un hombre joven fue atacado en modalidad “piraña” cuando caminaba junto a su pareja y otro familiar. De acuerdo al testimonio de las víctimas, un grupo de alrededor de doce personas los rodeó de manera sorpresiva y comenzó a golpearlos. Algunos de los agresores vestían camisetas del club Estudiantes, mientras que otros iban vestidos de negro. Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió una lesión en la frente, presuntamente causada por un objeto contundente. Los delincuentes se llevaron una riñonera con documentación personal, dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos, entre ellos celulares y una tablet. Tras el asalto, las víctimas lograron refugiarse en un comercio cercano, mientras los atacantes se retiraron caminando del lugar. Posteriormente intervino la Policía y, mediante sistemas de geolocalización, se detectaron posibles ubicaciones de los objetos robados en distintos puntos de la región, como Tolosa y Ensenada.

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de hechos “se repite cada vez con más frecuencia durante la noche” y aseguraron que, pese a tratarse de un sector muy transitado, “la presencia policial es escasa en determinados horarios”. “Después de las diez de la noche prácticamente no se ve patrullaje y eso genera un clima de inseguridad permanente”, indicó un comerciante del barrio.

Dos mil dólares, y algo más

Otro hecho de inseguridad tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 501 entre 16 y 17. Una mujer denunció que, tras ausentarse por algunas horas, delincuentes ingresaron a su domicilio. Al regresar, la damnificada advirtió marcas en el portón de ingreso y una ventana astillada.

En el interior encontró la casa completamente revuelta y manchas de sangre en el piso y en un interruptor de luz. Según constató, los ladrones se llevaron joyas de oro -una cadena, una pulsera y anillos- y una suma aproximada de 2.000 dólares. Además, observó que una puerta balcón del fondo había quedado entreabierta. Si bien la vivienda cuenta con cámaras de seguridad, al revisar las grabaciones detectó que el sistema dejó de registrar imágenes durante más de 20 minutos, franja horaria en la que se habría producido el robo. El caso quedó en manos de la Justicia, mientras la mujer gestiona el acceso a cámaras de vecinos para aportar imágenes a la investigación.

Habitantes del barrio manifestaron su preocupación por las entraderas en viviendas y señalaron que “ya no alcanza con tener rejas o cámaras”. “Uno se va un rato y no sabe con qué se va a encontrar cuando vuelve”, expresó una vecina, quien pidió mayor iluminación y controles preventivos en la zona.

LE PUEDE INTERESAR

Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual

LE PUEDE INTERESAR

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

El tercer episodio se registró durante la madrugada en la zona de 1 y 62, donde un automovilista de 49 años denunció haber sido víctima de un robo y agresión. El hecho comenzó cuando el hombre se encontraba detenido en un semáforo en rojo y una persona se acercó al vehículo ofreciéndole servicios sexuales, introduciéndose por la ventanilla. Tras rechazar la situación y continuar su marcha, el conductor advirtió minutos después la falta de su teléfono celular. Al regresar al lugar con la intención de recuperarlo, fue rodeado por un grupo de personas que le sustrajeron la billetera, documentación personal y del automóvil, además de provocar daños en el rodado. El hombre también sufrió golpes, aunque no requirió traslado hospitalario.

Automovilistas que transitan habitualmente por el sector indicaron que “hay semáforos donde todos reducen la marcha con miedo” y reclamaron mayor control en horarios nocturnos. “Uno ya sabe en qué esquinas mirar para todos lados porque estos hechos se repiten”, señalaron.

La sucesión de estos episodios refuerza la preocupación de vecinos y comerciantes por la reiteración de hechos violentos en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, por estas horas se multiplican los reclamos por mayor presencia policial, patrullajes constantes y políticas de prevención que permitan frenar una problemática que, según coinciden los vecinos, “ya forma parte de la vida cotidiana”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec

Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

Cristian Medina: del escepticismo al título
Últimas noticias de Policiales

Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell

Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS
La Ciudad
Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos
Subió a $25.000 el bono para consultas médicas
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad
Abrió la temporada de pileta en la Universidad
Espectáculos
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Adiós a Claudio Segovia: el hombre que hizo que el tango vuelva a nacer
Un clásico: los Noeles en La Nonna
“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen
Dolor en Hollywood por la muerte de James Ransone, el recordado Ziggy Sobotka
Información General
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Los números de la suerte del lunes 22 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
Deportes
Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Domínguez: su continuidad se define a la brevedad
La curiosa historia de González Pirez
Cristian Medina: del escepticismo al título
José Sosa y el legado de Bilardo y Zubeldía

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla