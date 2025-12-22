Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

Una serie de hechos delictivos registrados en las últimas horas en la ciudad de La Plata volvió a poner en foco la problemática de la inseguridad, con episodios que incluyeron robos violentos en la vía pública, una entradera en una vivienda y la agresión a un automovilista. Los casos ocurrieron en zonas céntricas y residenciales, principalmente durante la madrugada y la tardenoche, horarios en los que vecinos advierten una menor presencia preventiva.

El episodio más grave se produjo en inmediaciones de la estación de trenes, en la intersección de las calles 2y 41. Allí, un hombre joven fue atacado en modalidad “piraña” cuando caminaba junto a su pareja y otro familiar. De acuerdo al testimonio de las víctimas, un grupo de alrededor de doce personas los rodeó de manera sorpresiva y comenzó a golpearlos. Algunos de los agresores vestían camisetas del club Estudiantes, mientras que otros iban vestidos de negro. Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió una lesión en la frente, presuntamente causada por un objeto contundente. Los delincuentes se llevaron una riñonera con documentación personal, dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos, entre ellos celulares y una tablet. Tras el asalto, las víctimas lograron refugiarse en un comercio cercano, mientras los atacantes se retiraron caminando del lugar. Posteriormente intervino la Policía y, mediante sistemas de geolocalización, se detectaron posibles ubicaciones de los objetos robados en distintos puntos de la región, como Tolosa y Ensenada.

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de hechos “se repite cada vez con más frecuencia durante la noche” y aseguraron que, pese a tratarse de un sector muy transitado, “la presencia policial es escasa en determinados horarios”. “Después de las diez de la noche prácticamente no se ve patrullaje y eso genera un clima de inseguridad permanente”, indicó un comerciante del barrio.

Dos mil dólares, y algo más

Otro hecho de inseguridad tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 501 entre 16 y 17. Una mujer denunció que, tras ausentarse por algunas horas, delincuentes ingresaron a su domicilio. Al regresar, la damnificada advirtió marcas en el portón de ingreso y una ventana astillada.

En el interior encontró la casa completamente revuelta y manchas de sangre en el piso y en un interruptor de luz. Según constató, los ladrones se llevaron joyas de oro -una cadena, una pulsera y anillos- y una suma aproximada de 2.000 dólares. Además, observó que una puerta balcón del fondo había quedado entreabierta. Si bien la vivienda cuenta con cámaras de seguridad, al revisar las grabaciones detectó que el sistema dejó de registrar imágenes durante más de 20 minutos, franja horaria en la que se habría producido el robo. El caso quedó en manos de la Justicia, mientras la mujer gestiona el acceso a cámaras de vecinos para aportar imágenes a la investigación.

Habitantes del barrio manifestaron su preocupación por las entraderas en viviendas y señalaron que “ya no alcanza con tener rejas o cámaras”. “Uno se va un rato y no sabe con qué se va a encontrar cuando vuelve”, expresó una vecina, quien pidió mayor iluminación y controles preventivos en la zona.

El tercer episodio se registró durante la madrugada en la zona de 1 y 62, donde un automovilista de 49 años denunció haber sido víctima de un robo y agresión. El hecho comenzó cuando el hombre se encontraba detenido en un semáforo en rojo y una persona se acercó al vehículo ofreciéndole servicios sexuales, introduciéndose por la ventanilla. Tras rechazar la situación y continuar su marcha, el conductor advirtió minutos después la falta de su teléfono celular. Al regresar al lugar con la intención de recuperarlo, fue rodeado por un grupo de personas que le sustrajeron la billetera, documentación personal y del automóvil, además de provocar daños en el rodado. El hombre también sufrió golpes, aunque no requirió traslado hospitalario.

Automovilistas que transitan habitualmente por el sector indicaron que “hay semáforos donde todos reducen la marcha con miedo” y reclamaron mayor control en horarios nocturnos. “Uno ya sabe en qué esquinas mirar para todos lados porque estos hechos se repiten”, señalaron.

La sucesión de estos episodios refuerza la preocupación de vecinos y comerciantes por la reiteración de hechos violentos en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, por estas horas se multiplican los reclamos por mayor presencia policial, patrullajes constantes y políticas de prevención que permitan frenar una problemática que, según coinciden los vecinos, “ya forma parte de la vida cotidiana”.