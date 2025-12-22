Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Hoy, con Cuenta DNI, descuento en un supermercado de La Plata: tope y reintegro
Los médicos de La Plata levantan la bandera a favor de la vacunación
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Un motociclista lucha por su vida tras un accidente en Lisandro Olmos
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En La Plata la semana arranca con calor y hay amenaza de tormentas, según el pronóstico del tiempo que brinda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además ya se puede conocer cómo estará el clima la noche del 24 para los festejos de Navidad.
Por lo pronto, para este lunes el organismo anticipa que la temperatura máxima será de 29 grados, en una jornada que se presentará mayormente nublada a nublada. Además el viento soplará del sudeste y por la noche rotará al este, y se marca que apenas existe un 10% de probabilidades de precipitaciones.
En tanto que mañana sube el termómetro y escala hasta los 31 grados. Pero la mala noticia es que para la madrugada se esperan tormentas, con 40% de probabilidades. Ya a la mañana y a la tarde bajan al 10%, aunque con cielo mayormente nublado.
La gran pregunta que por estas horas se hacen los platenses es si el festejo de Navidad es con mesa adentro o mesa afuera. En ese sentido, el pronóstico del tiempo extendido del SMN asegura que no habrá lluvias en la antesala de la llegada de Papá Noel.
El organismo indica que la temperatura mínima será de 26 grados y la máxima llegará a los 32 grados. El cielo estará parciamente nublado y el viento soplará del noreste. Ya para el almuerzo del jueves el termómetro bajará a 29 grados, en una jornada mayormente nublada, que por la tarde mejorará a algo nublada ya que el sol asomará de a ratos.
LE PUEDE INTERESAR
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
LE PUEDE INTERESAR
Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí