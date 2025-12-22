En La Plata la semana arranca con calor y hay amenaza de tormentas, según el pronóstico del tiempo que brinda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además ya se puede conocer cómo estará el clima la noche del 24 para los festejos de Navidad.

Por lo pronto, para este lunes el organismo anticipa que la temperatura máxima será de 29 grados, en una jornada que se presentará mayormente nublada a nublada. Además el viento soplará del sudeste y por la noche rotará al este, y se marca que apenas existe un 10% de probabilidades de precipitaciones.

En tanto que mañana sube el termómetro y escala hasta los 31 grados. Pero la mala noticia es que para la madrugada se esperan tormentas, con 40% de probabilidades. Ya a la mañana y a la tarde bajan al 10%, aunque con cielo mayormente nublado.

El 24 a la noche, ¿mesa afuera o mesa adentro?

La gran pregunta que por estas horas se hacen los platenses es si el festejo de Navidad es con mesa adentro o mesa afuera. En ese sentido, el pronóstico del tiempo extendido del SMN asegura que no habrá lluvias en la antesala de la llegada de Papá Noel.

El organismo indica que la temperatura mínima será de 26 grados y la máxima llegará a los 32 grados. El cielo estará parciamente nublado y el viento soplará del noreste. Ya para el almuerzo del jueves el termómetro bajará a 29 grados, en una jornada mayormente nublada, que por la tarde mejorará a algo nublada ya que el sol asomará de a ratos.