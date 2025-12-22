La curiosa historia de González Pirez

“Me casaba hoy”, confesó Leandro González Pirez, en medio de los festejos de Estudiantes campeón, quien tuvo que suspender su casamiento para poder disputar una nueva final con la camiseta albirroja. Finalmente la ceremonia tuvo lugar ayer.

Una inesperada confesión de marcador central sorprendió entre los festejos de Estudiantes campeón del Trofeo de Campeones este sábado por la noche. Es que, mientras todo era alegría por dónde se mire, se supo que el jugador pincha decidió suspender su casamiento para poder estar presente en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos.

Entre risas lo contaba el ex River, que reiteraba “me casaba hoy”. Esta decisión está atravesada por lo que demanda la historia de Estudiantes: dar sin esperar nada a cambio y luchar hasta el final.

Diciembre es un mes complejo, entre el cansancio de todo el año y los festejos para despedirlo. Pero a pesar de esto, González Pirez y su pareja Melina Dibos decidieron realizar los festejos a mediados de diciembre, pero sin saber ni tener en cuenta que Estudiantes podría jugar una final, más aún teniendo en cuenta, que hace cuatro semanas atrás, este presente era impensado.

Lejos de generar rispideces, la pareja pospuso su paso por el altar pero a cambio tuvo una verdadera fiesta: “Mi señora está acá, con mis hijos”, contó con una sonrisa dibujada de oreja a oreja, ya que pese a la postergación, la famía González Pirez se mantuvo junta en un día especial.

El trasfondo oculta una historia de amor a lo largo del tiempo: “La realidad es que hoy cumplimos diez años de casados”, sorprendiendo a todos con esta declaración.

Finalmente los festejos tuvieron lugar ayer por la tarde junto a familia y amigos

Al mismo tiempo agregó, para esclarecer la situación: “Cuando nos casamos en la primera etapa no teníamos la posición económica que tenemos hoy en día como para hacer una fiesta. Siempre había dicho que cuando cumplamos los diez años lo íbamos a festejar”. Luego confirmó que el casamiento lo harían el domingo.

Para sumar a la anecdótica decisión del jugador pincharrata de priorizar su trabajo y amor por la camiseta, desde las redes sociales de Estudiantes compartieron una serie de fotos de la pareja y escribieron: “Perdonen Lean González Pirez y Melina Dibos, teníamos cosas que hacer. Sigan con lo suyo y muchas felicidades”.

Y como el clásico de Los Rodríguez, “Si diez años después”, los comprometidos pudieron realizar los festejos del casamiento ayer por la tarde, junto a amigos y familiares, que continuaron con las celebraciones que iniciaron el sábado por la noche tras la obtención de Estudiantes en el Trofeo de Campeones. Un momento que quedará guardado por siempre.