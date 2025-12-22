Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |De san nicolás al altar

La curiosa historia de González Pirez

El futbolista postergó los festejos de su boda para jugar ante Platense el Trofeo de Campeones. “Me casaba hoy”, tiro el central

La curiosa historia de González Pirez

gonzález pírez postergó su boda para jugar el trofeo de campeones

22 de Diciembre de 2025 | 02:19
Edición impresa

“Me casaba hoy”, confesó Leandro González Pirez, en medio de los festejos de Estudiantes campeón, quien tuvo que suspender su casamiento para poder disputar una nueva final con la camiseta albirroja. Finalmente la ceremonia tuvo lugar ayer.

Una inesperada confesión de marcador central sorprendió entre los festejos de Estudiantes campeón del Trofeo de Campeones este sábado por la noche. Es que, mientras todo era alegría por dónde se mire, se supo que el jugador pincha decidió suspender su casamiento para poder estar presente en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos.

Entre risas lo contaba el ex River, que reiteraba “me casaba hoy”. Esta decisión está atravesada por lo que demanda la historia de Estudiantes: dar sin esperar nada a cambio y luchar hasta el final.

Diciembre es un mes complejo, entre el cansancio de todo el año y los festejos para despedirlo. Pero a pesar de esto, González Pirez y su pareja Melina Dibos decidieron realizar los festejos a mediados de diciembre, pero sin saber ni tener en cuenta que Estudiantes podría jugar una final, más aún teniendo en cuenta, que hace cuatro semanas atrás, este presente era impensado.

Lejos de generar rispideces, la pareja pospuso su paso por el altar pero a cambio tuvo una verdadera fiesta: “Mi señora está acá, con mis hijos”, contó con una sonrisa dibujada de oreja a oreja, ya que pese a la postergación, la famía González Pirez se mantuvo junta en un día especial.

El trasfondo oculta una historia de amor a lo largo del tiempo: “La realidad es que hoy cumplimos diez años de casados”, sorprendiendo a todos con esta declaración.

LE PUEDE INTERESAR

Cristian Medina: del escepticismo al título

LE PUEDE INTERESAR

José Sosa y el legado de Bilardo y Zubeldía

Finalmente los festejos tuvieron lugar ayer por la tarde junto a familia y amigos

Al mismo tiempo agregó, para esclarecer la situación: “Cuando nos casamos en la primera etapa no teníamos la posición económica que tenemos hoy en día como para hacer una fiesta. Siempre había dicho que cuando cumplamos los diez años lo íbamos a festejar”. Luego confirmó que el casamiento lo harían el domingo.

Para sumar a la anecdótica decisión del jugador pincharrata de priorizar su trabajo y amor por la camiseta, desde las redes sociales de Estudiantes compartieron una serie de fotos de la pareja y escribieron: “Perdonen Lean González Pirez y Melina Dibos, teníamos cosas que hacer. Sigan con lo suyo y muchas felicidades”.

Y como el clásico de Los Rodríguez, “Si diez años después”, los comprometidos pudieron realizar los festejos del casamiento ayer por la tarde, junto a amigos y familiares, que continuaron con las celebraciones que iniciaron el sábado por la noche tras la obtención de Estudiantes en el Trofeo de Campeones. Un momento que quedará guardado por siempre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec

Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

El plantel de Estudiantes comenzó sus vacaciones

Polémica en Diputados: El PRO fue a la Justicia contra el oficialismo
Últimas noticias de Deportes

Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Cristian Medina: del escepticismo al título

José Sosa y el legado de Bilardo y Zubeldía
La Ciudad
Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos
Subió a $25.000 el bono para consultas médicas
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad
Abrió la temporada de pileta en la Universidad
Policiales
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell
Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS
Espectáculos
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Adiós a Claudio Segovia: el hombre que hizo que el tango vuelva a nacer
Un clásico: los Noeles en La Nonna
“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen
Dolor en Hollywood por la muerte de James Ransone, el recordado Ziggy Sobotka
Política y Economía
Sin veto: Milei quiere tener el Presupuesto
Polémica en Diputados: El PRO fue a la Justicia contra el oficialismo
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Sesiona el Concejo local y trata la licencia de Alak
¿Qué piensan los abogados del Poder Judicial?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla