La Ciudad |Hasta el 1º de marzo

Abrió la temporada de pileta en la Universidad

Abrió la temporada de pileta en la Universidad

EN LAS PILETAS DEL PASEO DEL BOSQUE ARRANCÓ LA TEMPORADA/ R. ACOSTA

22 de Diciembre de 2025 | 01:55
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) comenzó su temporada de pileta, que se extenderá hasta el 1º de marzo de 2026. El predio cuenta con tres natatorios: una pileta olímpica de 50 por 18 metros y dos piletas de menor dimensión destinadas a la recreación y a los niños que se inician en la natación. Las instalaciones estarán abiertas de lunes a sábados y feriados, de 10 a 19:30, y los domingos de 12 a 19:30.

Se implementó un esquema de precios diferenciados según el vínculo con la casa de estudios, ofreciendo descuentos significativos para su comunidad. Es importante destacar que, para tramitar cualquier carnet (día, quincena, mes o temporada), es obligatorio realizarse previamente la revisación médica en el predio, ya que el dinero abonado por el carnet no será reintegrado en caso de no superarla.

Los estudiantes primarios, secundarios y universitarios de la UNLP (Categoría 1), así como los jubilados en general (Categoría 6), acceden con un pase por día de $4.500, la quincena $30.000, el mes $60.000, y la temporada completa tiene un valor de $135.000.

Para los graduados universitarios, docentes y Nodocentes de la UNLP, autoridades y personal de gabinete, y estudiantes de la UTN y otras universidades nacionales (Categoría 2), los valores son los siguientes: el día cuesta $7.500, la quincena $60.000, el mes $105.000, y la temporada completa: $270.000.

El público en general que no tiene vínculo con la UNLP (Categoría 3) abona la tarifa más alta, con un costo por día de $11.000, la quincena de $75.000, el mes de $135.000, y la temporada completa asciende a $330.000.

 

