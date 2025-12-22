Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

Espectáculos

Tini Stoessel fue operada y estuvo acompañada por Rodrigo de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica

Tini Stoessel fue operada y estuvo acompañada por Rodrigo de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
22 de Diciembre de 2025 | 07:37

Escuchar esta nota

Luego de unos días intensos en Argentina, Tini Stoessel fue operada, el domingo 21 de diciembre. Según se informó, la cantante tenía que hacer un recambio de prótesis, a un año de su cirugía mamaria.

"La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda", aseguraron en las redes sociales. "El ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad", agregaron en la tele.  

"Se trató de una intervención programada y la cantante evoluciona favorablemente", sumaron distintos medios. 

Recordemos que, a principios de 2025, Tini Stoessel había mostrado en sus redes el resultado de su operación estética y llamó enseguida la atención.

Asimismo, el recambio de prótesis mamaria suele realizarse por motivos médicos, como alguna rotura o complicación, o por gusto o elección de la persona.

