“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec

Más de alguna vez seguro que alguien se ha preguntado -sobre todo a la salida de un súper o una almacen- por qué las cifras que mide el Indec sobre inflación no son las mismas que las de sus bolsillos. La percepción cotidiana ciudadana y los datos oficiales, suelen no coincidir. Y más allá de que ahora los cuestionamientos no pasarían por la manipulación política -como ha sucedido durante las administracciones kirchneristas- las dudas de los consumidores perduran.

Se habla de cambios metodológicos que rompen la comparabilidad histórica, especialmente en la medición de inflación y pobreza, que no reflejarían la realidad del gasto diario de los hogares, usando canastas desactualizadas y una captación de ingresos que distorsiona la comparación con años anteriores.

En la experiencia cotidiana, mucha gente percibe que la inflación oficial es menor a la que experimenta en supermercados y comercios, afectando salarios y poder adquisitivo.

En ese sentido, se observa una desconexión entre la suba salarial (deflactada por el Índice de Precios al Consumidor oficial) y las ventas en supermercados, sugiriendo que el IPC no refleja bien el costo de vida real.

También pasa por problemas metodológicos y canastas de consumo viejas: la medición de pobreza y canastas básicas usa patrones de consumo de hace años (ej., 2004-2005, 2017/2018), sin incorporar el impacto real de aumentos de tarifas y cambios en precios recientes, como los de 2024.

Mientras, avances en la encuesta de ingresos (EPH) mejoran el registro, pero dificultan comparar con series históricas, haciendo que los ingresos parezcan más altos artificialmente.

Entre las cuestiones políticas e históricas, surgen los antecedentes de Manipulación: hubo un período (2007-2015) de intervención del Indec, donde se manipularon cifras de inflación, generando desconfianza duradera y la creación de fuentes alternativas desde la oposición (IPC Congreso).

La desconfianza es mayor en quienes no apoyan al gobierno de turno, aunque opositores reconocen mejoras en el funcionamiento actual del organismo.

A veces, ministerios o sectores (como el turismo) discrepan con el Indec, argumentando que las estadísticas no reflejan la dinámica real (ej., consumo turístico).

Desactualizado

“Actualmente, ese divorcio entre el IPC y lo que la gente siente en el bolsillo es más marcado y la realidad es que tiene lógica”, afirma el economista Roberto Cachanosky. “Está desactualizado”, agrega y explica un nota en el portal de Mendoza Mdz: “En efecto, el IPC está compuesto por una canasta de bienes y servicios. ¿De dónde surge esa canasta de bienes y servicios que usa el Indec? De analizar cuánto gasta una familia tipo 2 en bienes y servicios”.

“Una familia tipo 2 para el Indec -prosigue- es un matrimonio de hombre y mujer, ambos de 30 años, con una hija de 8 años y un hijo de 6 años. Esa familia tipo 2 consume cada mes carne, papas, fideos, ropa, medicamentos, transporte público, alquila una vivienda, paga luz, gas, agua, etc. Es decir, consume una serie de bienes y servicios. A cada uno de esos bienes y servicios el Indec le da una ponderación, es decir, dice: esta familia, del total de sus gastos, destina tal porcentaje a carne, tal porcentaje a ropa, tal porcentaje a transporte, etc.”.

“El problema es que esos porcentajes son de 2004 cuando la tecnología y las costumbres de consumo eran muy diferentes”, opina el reconocido economista.

Para Cachanosky, “en definitiva, la gente tiene razón cuando dice que la inflación que informa el Indec no es la que tiene en el bolsillo por la sencilla razón que el IPC tiene mal las ponderaciones. Eso lleva a que el tipo de cambio real debe estar mucho más atrasado de lo que algunos economistas estiman, porque el IPC debe ser mayor dado que los rubros que más aumentaron tienen una ponderación menor a la real”.

Y sentencia: “Mi punto es que, por tener un IPC viejo y las ponderaciones estar distorsionadas, la tasa de inflación mensual que tenemos es mayor a la que informa el Indec”.

También recientes cambios en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) reavivaron debates sobre la credibilidad y la conducción del Indec.

Las críticas se centran en que los números, aunque metodológicamente complejos, no logran captar la experiencia económica diaria de la mayoría de los argentinos, generando una brecha entre el “relato oficial” y la realidad vivida, especialmente en inflación y pobreza.

Cambios

El Indec, mientras, implementará cambios en la medición de la inflación (IPC) a partir de enero de 2026, actualizando la canasta de bienes y servicios para reflejar mejor los hábitos de consumo, incluyendo más servicios (streaming, telefonía móvil) y menos obsoletos (DVDs), aumentando la base de precios y puntos de relevamiento (a 24.000 informantes y 500.000 precios), y digitalizando la recolección para mejorar la calidad y precisión del índice, tras recomendaciones internacionales y una demora significativa en la actualización.

Las actualizaciones de canastas de inflación son una práctica internacional estándar (cada 5-10 años) para que el IPC no pierda representatividad frente a cambios en los patrones de consumo (evolución de hábitos, globalización).