VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Pato Galmarini festejó sus 83 años: amoroso mensaje de Moria Casán, detalles y fotos del cumple
Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Hoy, con Cuenta DNI, descuento en un supermercado de La Plata: tope y reintegro
Los médicos de La Plata levantan la bandera a favor de la vacunación
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Un motociclista lucha por su vida tras un accidente en Lisandro Olmos
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Regirá a partir de enero
Escuchar esta nota
El ministerio de Transporte bonaerense actualizará desde mediados de enero la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasará a costar cerca de $100.000, un 21,8 más que la que se pagaba desde febrero.
El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 369/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto por el Gobierno, a partir del 16 de enero de 2026 el valor de la tarifa básica de la VTV pasará a ser de $97.057,65. Ese monto corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base.
Este ajuste se da después del que se registró a mediados de julio, con un salto del 25,5% con respecto a febrero. Hace un año atrás el valor del control del auto estaba en $53.819,26.
Desde el Ministerio explicaron que el aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio. En particular, el se establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA.
Cabe recordar que semanas atrás, el ministerio de Transporte renovó la página web de la VTV con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.
LE PUEDE INTERESAR
Los médicos de La Plata levantan la bandera a favor de la vacunación
La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo móvil.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí