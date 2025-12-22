Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000

VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
22 de Diciembre de 2025 | 08:51

El ministerio de Transporte bonaerense actualizará desde mediados de enero la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasará a costar cerca de $100.000, un 21,8 más que la que se pagaba desde febrero.

El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 369/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto por el Gobierno, a partir del 16 de enero de 2026 el valor de la tarifa básica de la VTV pasará a ser de $97.057,65. Ese monto corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base.

Este ajuste se da después del que se registró a mediados de julio, con un salto del 25,5% con respecto a febrero. Hace un año atrás el valor del control del auto estaba en $53.819,26.

Desde el Ministerio explicaron que el aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio. En particular, el se establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA.

Cabe recordar que semanas atrás, el ministerio de Transporte renovó la página web de la VTV con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo móvil.

