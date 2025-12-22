Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
El jefe de Estado se refirió al escándalo que incluye al presidente de la AFA
En medio de la investigación de la Justicia por presunto lavado de dinero, el presidente Javier Milei se refirió al titular de la AFA, Claudio Tapia, de quien dijo "está destruyendo el fútbol argentino".
"Lo tiene que investigar la Justicia, no interfiero en las investigaciones", sostuvo el jefe de Estado anoche, durante una entrevista al canal La Nación+.
Al referirse sobre la causa iniciada contra "Chiqui" Tapia y que incluye al tesorero Pablo Toviggino, Milei afirmó que "está destruyendo el fútbol argentino en su dinámica". Y agregó: "Acá el que comete un delito lo tiene que pagar. FIFA es muy taxativo. Usted no se puede meter en la cuestión deportiva, pero no van a amparar gente cometiendo delitos que es una cosa muy distinta".
En ese sentido, Milei señaló: "Ahora para eso está la Justicia. La Justicia se tiene que ocupar y si encuentran que han cometido delitos deberán pagar como cualquier otro argentino".
