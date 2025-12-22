Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"

El jefe de Estado se refirió al escándalo que incluye al presidente de la AFA

Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"
22 de Diciembre de 2025 | 07:15

Escuchar esta nota

En medio de la investigación de la Justicia por presunto lavado de dinero, el presidente Javier Milei se refirió al titular de la AFA, Claudio Tapia, de quien dijo "está destruyendo el fútbol argentino".

"Lo tiene que investigar la Justicia, no interfiero en las investigaciones", sostuvo el jefe de Estado anoche, durante una entrevista al canal La Nación+.

Al referirse sobre la causa iniciada contra "Chiqui" Tapia y que incluye al tesorero Pablo Toviggino, Milei afirmó que "está destruyendo el fútbol argentino en su dinámica". Y agregó: "Acá el que comete un delito lo tiene que pagar. FIFA es muy taxativo. Usted no se puede meter en la cuestión deportiva, pero no van a amparar gente cometiendo delitos que es una cosa muy distinta".

En ese sentido, Milei señaló: "Ahora para eso está la Justicia. La Justicia se tiene que ocupar y si encuentran que han cometido delitos deberán pagar como cualquier otro argentino".

