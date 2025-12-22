Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Un duelo de Huracán y Colón

Cuando el Barba marcó al Pipa

Cuando el Barba marcó al Pipa

Alario, en Colón, contra Domínguez, en Huracán

22 de Diciembre de 2025 | 02:15
Edición impresa

Un recuerdo que pocos conservaban hasta el momento salió a la luz mientras Estudiantes festeja su estrella 16, obtenida ante Platense en el Trofeo de Campeones este sábado en San Nicolás y tiene como protagonista al autor de los goles, Lucas Alario, y al DT del campeón, Eduardo Domínguez.

En redes sociales, en las últimas horas se viralizó una imagen que data del 2015, cuando el “Barba” Domínguez aún era jugador y se enfrentaba justamente a Lucas Alario. El Barba, defendiendo los colores del Globo, y el Pipa, los del Sabalero.

En la postal se los ve a ambos yendo a disputar una pelota, concentrados en el partido. Pasaron solo diez años para que una cancha los vuelva a unir, como no se imaginaban: dos títulos para Estudiantes, juntos, y en una semana.

El condimento especial, por si algo le faltaba a la epopeya de la semana de Estudiantes, el resistido por los hinchas, Lucas Alario, metió un doblete que, en un abrir y cerrar de ojos, catapultó al Pincha a dar vuelta el marcador ante Calamar, que con el 1 a 0 se había ilusionado. Diez minutos después, la alegría se vistió de rojo y blanco.

Domínguez fue el primero en apostar por el delantero, que llegó a Estudiantes a principios de enero y firmó contrato hasta diciembre de 2027. El sábado, tras el triunfo, el entrenador se acercó al delantero y le dijo unas palabras: sus goles llegaron en el momento justo. “Me hubiera gustado que haya sido antes”, reconoció el goleador.

 

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

A Gallardo le interesa un ex lateral de Estudiantes
